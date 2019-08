Plumb në kokë 26-vjecarit për kondicionerin, Rama e pranon: Faji i policisë

Kryeministri Edi Rama pranon pergjegjesine e policise se shtetit ne vrasjen e 26-vjeçarit, Indrit Çelaj i cili u qellua nga pronaret e nje vile ne rrugen “Myslym Shyri” ne Tirane pas konfliktit per kondicionerin.

“Patjeter qe eshte pergjegjesia e Policise se Shtetit, e cila sa per dijenine tende e ka zbuluar vrasjen dhe ka arrestuar kater kafshe deri tani! Sa per çfare kam marre une persiper, ti mos u merzit, madje merr edhe ti persiper ndonje gje, per shembull mos i hidh plehrat pertoke😉”, ka shkruar Rama ne facebook.

Ai iu pergjigj me kete koment, kritikave te nje qytetari qe adrestoi akuza te forta ndaj policise ne lidhje me ngjarjen e rende.

Qytetari i adresohej kryeministrit me komentin: Po per 26 vjecarin e vrare me plumbe ne koke, ne mes te dites, ne orarin e punes…nuk keni asgje per te thene ose per te bere? Apo nuk eshte pergjegjesia juaj…i takon ndonje instutucioni tjeter, ndoshta policise? Apo ca them une, ju i keni marre te gjitha persiper…edhe plehrat