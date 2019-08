Murrizi reagon ndaj deklaratës së Bashës: O Lul pjeshkëza!

Deputeti Myslym Murrizi ka reaguar pas deklaratës së kreut të PD-së, Lulzim Basha, i cili i quajti deputetët e opozitës së re si “mollë të kalbura të blera nga Rama”.

Përmes një postimi në Facebook, Murrizi ia kthen Bashës po me të njëjtën monedhë duke iu drejtuar shumë herë si “Ti o Lul molla”.

“Nëse unë për ty, jam mollë e kalbur, ti për mua je kokrra e ku…mbullës e rënë për tokë. Po pse do na hante ne të ‘kalburat’ korbi, kur të kishte ty si ‘mollë’ starkinge dhe plot me lëng si ‘pjeshkë’ Larise??? A nuk të ka ‘hëngër’ 4 herë rresht, prej korrikut 2013 kur ti u zgjodhe në krye të PD-së??”, shkruan ndër të tjera Murrizi.

Deputeti e sulmon kreun e PD-së në lidhje me deklaratat antikomuniste të bëra sipas tij në kujtimin e të përndjekurve politikë, duke u shprehur se Basha nuk ka as dëshirë, as vullnet të jetë pro antikomunistëve.

Postimi i plotë:

EHHH MOR LUL, O “KOKKRRA E MOLLES”

Nese une per ty, jam molle e kalbur, ti per mua je KOKRRA E KU….MBULLES e rene per toke

Po pse do na hante ne te “ “kalburat” KORBI, kur te kishte Ty si “ molle” starkinge dhe plot me leng si “ pjeshke” Larise???

A nuk te ka “henger “4 here rresht, prej korrikut 2013 kur ti u zgjidhe ne krye te PD-s???

A nuk te “ hengri” dhe te kafshoi, jo korbi por

“PALLOI “ me date 17 maj 2017 ty o Lul si KOKRRA E MOLLES???

Dhe prap “shportes” tende jo vetem qe nuk ju ngrit kurre, por ju ul aq shume “ vlera” sa “ trondite bursen” keto 6 muaj.

Leri denglat dhe deklaratat si antikomunist o “ MOLLE” e krimbur nga brenda dhe flake e kuqe nga jashte

Nuk kane nevoje te perndjekurit politik, pasardhes te te pushkatuareve, nga rregjimi moster i diktatures dhe i idhullit shpirteror, te gati gjysmes se kryesise tende te emeruar dhe rreth 40 perqind te keshillit tend kombetare per dengla

Prej shtatorit 2017 ne grupin parlamentar u caktua Enkelejdi te pergatiste nje ligj per DEKOMUNISTIZIMIN

A ju thua dot shtreses ANTIKOMUNISTE se çfare bere per 18 muaj????

Ti o “ molle” me KRIMB ne shpirt e ne gen nuk ke as deshire, as vullnet e as takat te jesh pro ANTIKOMUNISTEVE, se antikomunist nuk behesh kurre sa te kesh xhan padrino SORROSIN

Bile aq shume sa te kane rrethuar gati gati ne te “ shtrydhur” bijt e komunisteve dhe ish komunistet e spiunet e sigurimit te shtetit, ty o Lul molla, je shnderruar ne nje PJESHKEZ E LENGEZUAR

Ti kurre nuk guxove te thoje nje fjale ne grup, kryesi dhe keshill kombetare qe te gjithe drejtuesit e PD te kishin detyrim qe te mernin nga autoriteti i dosjeve te sigurimit “ pastertine” e figures

Ti ka sjelle nje antare i autoritetit te dosjeve 43 formularet per te gjithe deputetet, dhe Ti o “ molle sterkinge” me krimb nga brenda e me ngjyre nga jashte, kurre nuk pate kurajon tua jepja per ti plotesuar

Ti o Lul “ molla” nuk e ke haberin se çeshte SHPORTA, se nga viti 2005-2011 ne tre ministri ku ke qene minister( transportit, i jashtem, i brendeshem) dhe 4 vjet kryetar bashkie 2011-2015, ke perdorur vetem TRASTEN dhe GARUZHDEN

Ndersa rreth vetes ke mbajtur THASE ME M…..,

jo shporta me MOLLE

Tani ke filluar te jesh pak me “estetik” dhe thaset me M… i ke grumbulluar ne nje kosh te madh M…. qe ngjan me botin e fekaleve te ish komunales , e qe jua paraqet SHQIPTAREVE si “ shpresa” dhe e “ ardhemja” e ketij vendi

Ti o Lul “ molla” i di te gjithe Shqiptaret si vetja ,qe pasi i shave me liber shpie, me figure dhe me ze LSI, PDIU,Meten,Monen,Tit Vasilin,Shpetimin dhe Mesilen, e u betove me rop shpije qe KURRE nuk do te beje koalicion me TO, sot nuk ndahesh dot KURRE nga TO

Ngaqe ti o Lul “ molla” nuk e ke problen te lepish çfar ke peshtyre, te duket sikur koshit tend te mbushur plot me M…. i rritet vlera

Po te pyes drejt perdrejte o Lul “ molla” se sa komuniste, spiune te sigurimit, dhe pinjolle te baballareve vrases ke ne koshin tend te madh te mbushur plot me M…. qe te duken si molle te pa kalbura, ne keshill kombetare kryesi dhe kryetar degesh????

Sa nga keta “ mollet” e tua kane qene hajdut administrate ne vitet 2005-2013???

Dhe e fundiit o Lul “ molla” po te ftoj publikisht ti hedhesh nje sy ketyre emrave qe kane qene drejtues te PPSH dhe organizatave te saj,nga vitet 1986-1991, se sa ke te grumbulluar ne koshin tend te mbushur plot me M…. qe tek Qim Peka e prezantove si “ shporte” se ta erresoi shikimin DOLLAPI qe “ theu” qafen para teje??

Ps: Perjashto Kaç Islamin qe eshte “ antikomunist” dhe kokrra e molles model qe te pelqejne ty o Lul PIESHKEZA

