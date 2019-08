Lezhë, zjarrfikëset vënë nën kontroll zjarrin në karburant, 6 të plagosur

Policia ka reaguar lidhur me ngjarjen e ndodhur në Lezhë ku është përfshirë nga flakët një bombul gazi në një pikë karburanti.

Sic ben me dije Policia, zjarrfikëset kanë vënë në kontroll zjarrin në karburant, duke shmangur rrezikun e përfshirjes nga flakët të depozitave të karburaniti.

Policia bën me dije se janë plagosur 6 persona, njëri prej tyre po transportohet në Tiranë për shërbim të specializuar, ndërsa 5 të tjerët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Policia njofton se si pasojë e shpërthimit janë dëmtuar edhe disa automjete.

Njoftimi:

Zjarrfikset kane vene nen kontroll zjarrin te karburanti. Eshte shmangur plotesisht rreziku i perfshirjes nga flaket i depozitave te karburantit. Nga shperthimi i bombules se gazit ne karburant jane lenduar 6 persona.. Njeri prej tyre po transportohet per ne tirane ne repartin e djegies.

5 te plagosurit e tjere jane jashte rrezikit per jeten. Zjarrfikesit po punojne per elemimin e plote te zjarrit. Sherbimet e policise kane vendosur perimeter sigurie dhe kane larguar gjithe njerezit perrreth karburantit.