Gjonaj paguante hotel mbi 700 euro nata? Ish-deputetja: E turpshme

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Orjola Pampuri ka reaguar për lajmin e publikuar sot në media, ku thuhej se ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj gjatë udhëtimeve të punës preferonte hotele të shtrenjta deri në 700 euro nata.

Pamburi shprehet se qytetarët po varfërohen çdo ditë pasi në xhepat e tyre janë futur duart e paskrupullta të qeverisë.

Ish-deputetja thotë se ky është një veprim i turpshëm.

Reagimi i Pampurit:

Qytetaret varferohen cdo dite e me shume, pasi ne xhepat e tyre eshte futur dora e hajduteve te paskrupullt ne qeveri.

Ministrja e Edi Rames, Etilda Gjonaj, ka standart tjeter, nga ai i qytetareve te varfer te ketij vendi, nese nje familje merr 3000 leke te reja ndihme ekonomike, edhe kete pasi kalon ne disa filtra abuzive te perzgjedhjes, zonjeza, preferon hotelet ku paguhet 700 euro nata. Pra nje nate luksi per Etilda Gjonaj eshte dy vite buke per nje familje ne nevoje, kaq nuk paguhet as nje mjek i cili punon ne kushte te veshtira per te shpetuar jete njerezish, po ashtu do ta kishte enderr nje mesues, inxhinier, apo nje profesor qe ka nje jete ne auditore. Por ndrikullat e Rames, sapo ulen ne karriget ministrore vendosin masken e ‘aristokratit’ dhe ne kurriz te qytetareve te ndershem hipin e zbresin avioneve, duke cuditur boten me luksin e tyre prej te babezituri.

E turpshme. E si pa te keq kjo ministre, promovon kushtet e burgjeve, qe ne fakt jane mbushur me njerez te varfer e te pamundur, qe jane aty per nje fature te pa paguar te energjise elektrike, ku ne fakt aty duhet te ishin nga ajo e deri tek koleget e saj e te gjithe ata qe i ndihmuan te blinin e te vidhnin vota qe te vinin ne pushtet e ajo te ishte ministre. Paradoksi qe kjo qeveri i ka ofruar shqitareve eshte i pashembullt, modeli me i shemtuar, qe realiteti post komunist ka provuar ndonjehere. Qytetaret sot jane te neveritur nga kjo qeveri bandash e mashtruesish. Ata meritojne te jetojne si qytetare europiane, jo si skllever per te mbajtur mbi supe njerez te babezitur per para e pushtet, njerez te paskrupullt qe ne emer te karriges e pushtetit shesin e blejne gjithcka.