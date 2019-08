Dushi përpara se të shkoni në shtrat lufton pagjumësinë

Në vend që të përpiqeni në shtrat që t’ju zërë gjumi, mjafton të relaksoheni në dush, një orë e gjysmë përpara se të shkoni për të fjetur, dhe kjo jo vetëm që do të luftojë pagjumësinë, por edhe do të ndihmojë në cilësinë e gjumit, kanë sugjeruar hulumtuesit. Ekspertët thanë se temperatura e ujit prej 40 deri 42.5 ° C lufton pagjumësinë.

Banja dhe dushet e ngrohta përcjellin qarkullimin e gjakut tek duart dhe këmbët, gjë që shkakton një rënie të temperaturës në pjesët qendrore të trupit, thonë kërkuesit. Hulumtimi u krye nga Universiteti i Teksasit në Austin dhe i udhëhequr nga Dr Shahab Haghayegh, i departamentit të inxhinierisë biomjekësore.

Insomnia ndikon deri në 35 përqind të të rriturve në SHBA, sipas Edukimit të Gjumit. Në Mbretërinë e Bashkuar, një e treta e të rriturve pretendojnë të kenë pagjumësi, tregojnë statistikat. Pagjumësia shkakton lodhje, por me kalimin e kohës mungesa e gjumit, mund të çojë në depresion madje edhe në sëmundjet e zemrës.

Dushi i ngrohtë , shpesh rekomandohet për të luftuar pagjumësinë, shkruajnë studiuesit në revistën Sleep Medicine Review. Megjithatë, si ose pse ndodhi kjo ishte relativisht e paqartë. Studiuesit, për këtë arsye, analizuan 13 hulumtime që studionin se si e nxit dushi gjumin.

Rezultatet treguan se një dush në mbrëmje me temperaturë 40-42.5 ° C përmirësoi cilësinë e gjumit të vetë-raportuar të pjesëmarrësve. Gjithashtu nxiti efikasitetin e tyre të gjumit, i cili përcaktohet si sasia e kohës së kaluar në gjumë në krahasim me sa kohë qëndroni në shtrat. Temperatura e trupit rregullon ciklin tonë të zgjimit dhe të gjumit. Ajo rritet gjatë pasdites së vonë dhe është më e ulët drejt fundit të gjumit.

Kur rritet temperatura jonë, vepron si ora e alarmit për gjumë. Ndoshta çuditërisht, një banjë ose dush i ngrohtë ul temperaturën në pjesët qendrore të trupit duke drejtuar rrjedhjen e gjakut në zonat tona periferike, si duart dhe këmbët. Kjo ndihmon orën e trupit së bashku, duke çuar në një kohë më të shpejtë dhe më cilësore të gjumit.