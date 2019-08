Nuk keni bërë dot plazh? Shtatori vjen me surpriza

Të nxehtit ekstrem për muajin gusht po i vjen fundit.

Sinoptikania Adiola Bani, në një lidhje për “News 24” është shprehur se, pas datës 25 gusht do të kemi një freskim të lehtë, duke bërë që temperaturat t’i afrohen vlerave normale.

Por, një gjë e tillë nuk do të ndodhë me muajin shtator.

Sipas sinoptikanes, 10-ditëshi i parë i shtatorit do të jetë i nxehtë dhe me temperatura mbi vlera normale.

“Këto janë ditët e fundit me temperatura të larta për vendin tonë, sepse parashikohet që pas datës 25 gusht të kemi një freskim të lehtë, duke bërë që temperaturat gjatë fundit të muajit të jenë afër vlerave normale klimatike të gushtit.

Fundi i muajit gusht dhe fillimi i shtatorit do të sjellin një ulje temperaturave, që do vijë si pasojë e vranësirave në gjithë vendin.

Por, prania e shirave do të jetë e paktë dhe e përkohshëm, nuk do të jenë shira të vazhdueshëm dhe të shtrirë në gjithë territorin, do të jenë të pakët.

Parashikohet që kryesisht 10-ditëshi i parë i muajit shtator të jetë i nxehtë dhe me temperatura të larta, më të larta se vlera normale klimatike.

Gjatë muajit shtator do të ketë shumë ditë me diell, ndaj dhe pushuesit do të kenë mundësi të shijojnë dhe plazhin”, deklaroi sinoptikania.