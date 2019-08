Plas sherri, polici qëllon shoferin e autobusit Athinë-Korçë

Ish kryeministri Sali Berisha ditën e sotme ka ndarë në Facebook një video të një sherri të ndodhur mes policisë dhe shoferit të autobusit të një linje udhëtimesh Korëë- Athinë.

Kjo video ka mbëritur në llogarinë e Berishës nga një dëshmitar dixhital i cili thotë se polici ka qëlluar shoferin.

“Dhe mbas kundershtimit polici qellon shoferin dhe theret patrullen ne kete moment te gjithe posagjeret dalin nga mjeti duke kundershtuar policet te cilet kishin nje sjellje harbutesh dhe jo njerezore”, shkruan dëshmitari.

Narkopolice horra dhe gangestere rrahin shoferin e autobuzit dhe lene pasagjeret ne rruge!

Denoj me ashpersine keto akte banditeske te narkopoliceve te Edvin Mafise, gjeneral Hashashit dhe badiguardit te Eskobarit te Ballkanit! Turp! Krim! sb

Jam nje posagjer i cili udhetoja nga athina ne korce

Ne hyrje te korces shoferin e ndalojne policia rugore .pasi i kane kerkuar dokumentat e mjetit shoferi ja u dha.shoferi ishte me shpejtesi minimale 50kmh tek unaza e qytetit.Por polici bazohej tek shpetesia qe kishte qene mjeti ne token greke 100kmh e cila eshte e lejuar.Pasi shoferi po mohonte se ishte me shpejtesi dhe se nuk eshte e drejte te me merni patenten nderkohe qe nuk dini te lexoni takografin e mjetit i kundershtoj se jam me 50 kmh dhe jo me 100.

Dhe mbas kundershtimit polici qellon shoferin dhe theret patrullen ne kete moment te gjithe posagjeret dalin nga mjeti duke kundershtuar policet te cilet kishin nje sjellje harbutesh dhe jo njerezore,

Shoferin e nxoren ne komisjon dhe i hoqen patenten per 7 muaj

1 muaj per shkeljen dhe 6 muaj per kundershtim te policit

Qe e cila nuk eshte e vertete se i shkreti as i ofendovi as i shavi thjesht ju tha nuk eshte e drejte dhe se nuk eshte shpejtesi ne token shqiptare por ne token greke e cila eshte e lejuar

Pas shoqerimit te shoferit posagjeret mbetem ne mes te rugeve se shoferi ishte vet nuk kishte ndimes

Dhe policat talleshin me ne duke thene mir ishit ande nga erdhet cju duhet ju ketu

Beni si te beni nje nate eshte do kaloje ishin te pire nga festa e bires

Ne fillim policat ishim te bute dhe pretenduan per ryshfet po kur e pane situaten e tensjonuar nga posagjeret atere e acaruan situaten