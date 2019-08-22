Lulzim Basha paralajmëron Arta Markun dhe Donika Prelën
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklaratë për mediat nga selia blu pas takimit me ambasadorin gjerman, u shpreh se Prokuroroia e Përgjitshme është kthyer si një shtojcë e krimit ku mbështet rilindjen.
Duke folur për tranferimin e dosjes “184”, Basha deklaroi se Donika Prela dhe Arta Marku për këtë trasferim janë tashme të dënuara me ligj.
“Prokuroria po vepron si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Rilindjes dhe janë duke e mbrojtur. Guximi që kanë marrë për tu përpjekur për të mbyllur një cshtëje që e ka marrë vesh gjitëh bota tregon që dëshpëtimi e Edi Ramës i cili do të shkojë drejt vetflijmit.
Të dyja Arta Marku dhe Donika Prela janë të dënuara nga ligji, siç ishte përfshirja e kriminelëve, deputetëve, oficerëve, më të lartë të Partisë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Kanë zgjedhur dhe meritojnë që të quhen “Katica”.- u shpreh Basha.