LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lulzim Basha paralajmëron Arta Markun dhe Donika Prelën

Lajmifundit / 22 Gusht 2019, 13:23
Aktualitet

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklaratë për mediat nga selia blu pas takimit me ambasadorin gjerman, u shpreh se Prokuroroia e Përgjitshme është kthyer si një shtojcë e krimit ku mbështet rilindjen.

Duke folur për tranferimin e dosjes “184”, Basha deklaroi se Donika Prela dhe Arta Marku për këtë trasferim janë tashme të dënuara me ligj.

“Prokuroria po vepron si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Rilindjes dhe janë duke e mbrojtur. Guximi që kanë marrë për tu përpjekur për të mbyllur një cshtëje që e ka marrë vesh gjitëh bota tregon që dëshpëtimi e Edi Ramës i cili do të shkojë drejt vetflijmit.

Të dyja Arta Marku dhe Donika Prela janë të dënuara nga ligji, siç ishte përfshirja e kriminelëve, deputetëve, oficerëve, më të lartë të Partisë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Kanë zgjedhur dhe meritojnë që të quhen “Katica”.- u shpreh Basha.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion