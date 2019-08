Horoskopi ditor: 22 gusht 2019

Dashi

Ju pret një e enjte vërtetë interesante, gjatë së cilës do keni mundësi të guxoni, të merreni me gjëra të reja dhe të përfshiheni në projekte të cilat nuk i kishit eksperimentuar më parë. E vetmja këshillë për ju është që të mundoheni të mos shpenzoni shumë.

Demi

Pas një fillim gushti aspak pozitiv, tashmë yjet do të jenë në anën tuaj dhe do ju ndihmojnë që të keni më shumë sukses në gjithçka që do të bëni. Sigurisht që varet nga ajo që keni ndërmend të bëni, por ky është momenti i duhur për ta guxuar. Edhe raporti në çift do të jetë mjaft i mirë, ashtu sikundër edhe takimet e reja.

Binjakët

Mund të keni dyshime në dashuri, por kjo vlen vetëm për historitë e lindura së fundmi si aventurë. Ndërkohë lidhjet e konsoliduara do të ecin normalisht. E vetmja gjë për të cilën keni nevojë, është pak qetësi.

Gaforrja

Këshillohet që t’iu përkushtoheni më shumë njerëzve të vërtetë dhe jo atyre virtualë, pasi keni më shumë miq nga ana tjetër e ekranit se sa në realitet. Bëni mirë që të shoqëroheni me të tjerët dhe të dilni nga rutina. Po ashtu përkushtojuni më shumë dashurisë. Sa i takon punës jeni në një fazë riprogramimi, por mund të ketë ndryshime të mëdha.

Luani

Edhe pse yjet janë në anën tuaj, mundohuni që të mos e teproni dhe të mos bëni zgjedhje të guximshme, vetëm pse doni të bini në sy. Ndonjëherë është mirë që të ecni sipas rrjedhës në mënyrë që të mos gaboni. Sa i takon dashurisë, prisni të premten, para se të bëni ndonjë lëvizje.

Virgjëresha

Të lindurit e kësaj shenje janë shumë të përkushtuar ndaj dashurisë dhe ndjenjave, aq sa mund të mendojnë të konsolidojnë një lidhje dhe në këtë drejtim yjet ju mbështesin. Edhe sa i takon punës do të jeni të karikuar me energji për të çuar deri në fund projektet tuaja.

Peshorja

Të lindurit e kësaj shenje duhet të rishikojnë disa programe dhe projekte sa i takon punës. Mundohuni që të mos e humbni toruan dhe të mos kapeni më kot pas çdo gjëje.

Akrepi

Gjatë kësaj dite duhet të veproni me shumë kujdes, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, e cila iu bën më të dobët. Shmangni kundërshtitë, zënkat dhe debatet, edhe pse mund të mos i duroni dot ca gjëra.

Shigjetari

Gjatë kësaj të enjteje mund të përballeni me tensione ose diskutime të cilat do ju shkaktojnë shumë stres. Mundohuni që të moderoni fjalët dhe të shmangni përplasjet, pasi mund të vuani pasojat.

Bricjapi

Këshillohet që gjatë kësaj dite të jeni më të lirë lidhur me projektet tuaja, pasi yjet ju mbrojnë. Reflektoni mirë para se të bëni zgjedhje të rëndësishme, megjithëse mundësitë nuk do ju mungojnë, si në punë edhe në dashuri.

Ujori

Ju pret një e enjte nën ritmin e duhur dhe e mbushur me stres, ku do të ndiheni të lodhur, shkruan noa.al. Megjithatë mos u dekurajoni, pasi problemet do të jenë tranzitore dhe yjet nuk do të jenë më kundër.

Peshqit

Kjo ditë është mjaft pozitive, gjatë së cilës mund të merrni një lajm shumë të mirë. Sa i takon punës do të keni pavendosmëri, pasi nuk e dini nëse duhet të vijoni. Vlerësoni mirë çdo zgjedhje tuaj, pasi vjeshta do ju gjejë pushues.