Berisha flet me emra: Kush është prokurori që transferoi në Dibër "dosjen 184"

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar te dhena per prokurorin e ceshtjes 184 e cila se fundi u transferua ne Diber.

Postimi i Sali Berishës:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Edvin Mafia dhe don Agaçio qendrojne prapa vendimit per dosjen 184!

Prokurori qe firmosi kaloi me pare me gjithe mekatet si shperbilm vetingun!

Lexoni mesazhin e oficerit gjyqesor dixhital. sb

Pershendetje z Berisha jam oficer i policise gjyqesore,

Prokurori qe ka marre vendimin per transferimin e dosjes 184 quhet Klodian Braho dhe ka punuar me pare prokuror ne Vlore! Njihet si prokuror teresisht zemerlige dhe i korruptuar! Ne shperblim te ketij vendimi kaloi shkallen e pare te vetingut megjithese kishte 15.000 euro te “marra hua” nga babai i tij dhe te pajustifikuara nderkohe qe te tjere jane rrexuar per borxhe shume me te vogla! Me nderhyrjen e forte te Engjell Agaçes vendimi u mor 2 me 1! Te shohim cfare qendrimi do mbaje OMN dhe komisioneri publik por me kete vendim me urdher te prere nga vet kryeministri duket se kaloj lumin!