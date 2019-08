Zjarr në ullishta të Peshtanit në Fier, digjen mbi 300 ullinj

Zjarr në fshatin Peshtan të Madh të Fierit. Në vendngjarje forcat zjarrefikese Patos dhe Fieri si dhe nga Emergjencat Civile te Bashkise Fier. Zjarri ka rene mesditen e sotme ne zonen ullishte te ketij fshati.

Deri tani jane djegur rreth 300 rrenje ullinj, pa rrezikuar banesat dhe banoret. Nuk dihen ende shkaqet e zjarrrenies.

Burimet nga Emergjencat Civile te Bashkise Fier thone se zjarri eshte nenkontroll dhe po punohet per izolimin dhe shuarjen e tij.

Per shuarjen e zjarrit, ne vendngjarje punonjes te Sherbimit Zjarrefikes, me pompa shpine per shkak te terrenit te veshtire, perfshi edhe vete banoret.

Ky eshte zjarri i trete brenda nje jave ne zonen me ullisht te ketij fshati.