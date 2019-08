SHBA i refuzon vizën të dashurës së kryeministrit britanik

Carrie Symonds, partneres së Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson, raportohet se i është refuzuar viza për të vizituar SHBA, për shkak të një udhëtimi pesë-ditor në Somaliland në Afrikën Lindore vitin e kaluar, një rajon me trazira të rënda politike.

Symonds, e cila u zhvendos në 10 Downing Street kur Johnson u bë kryeministër në korrik, po shpresonte të vizitonte SHBA-në ditët e ardhshme, si pjesë e rolit të saj SI këshilltar për Oqeanin, një organizatë jofitimprurëse mjedisore me qendër në SHBA.

Sidoqoftë, autoritetet amerikane kanë bllokuar hyrjen e saj, sipas Daily Mail. Gazeta raporton se gjatë udhëtimit të saj për vitin 2018 në Somaliland, një vend që nuk ka marrëdhënie diplomatike me SH.B.A., Symonds u takua me Muse Bihi Abdi, vetëdeklaruar president i kombit president, për të diskutuar ndotjen e detit dhe gjymtimin e organeve gjenitale të grave.

31-vjeçarja duhej të deklaronte një vizitë të tillë ndërsa aplikonte për Sistemin e saj Elektronik për Autorizimin e Udhëtimit (Esta) për të fituar hyrjen në SHBA. Procesi i shqyrtimit u lejon vizitorëve të udhëtojnë në SHBA deri në 90 ditë pa pasur nevojë për vizë zyrtare, për sa kohë që nuk paraqesin rrezik sigurie.

Shpallja e një udhëtimi të tillë mund të ketë sjellë që kërkesa për heqjen e vizave nga Symond të refuzohet për shkak të paqëndrueshmërisë politike të Somaliland. Somaliland u nda nga Somalia pas një lufte civile, duke e deklaruar veten si një shtet të pavarur në 1991.

Ajo që e bën çështjen më të komplikuar që Symonds të zgjidhet është se ajo nuk mund ti kërkojë zyrtarisht Downing Street të ndërhyjë në emër të saj. Zyrtarët thanë që roli i saj i ri, së bashku me Johnson në Doëning Street, do të vinin me “asnjë kosto shtesë për tatimpaguesit”. RT