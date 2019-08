Roma prezanton futbollistin e ri me fotot e tre fëmijëve shqiptarë të zhdukur

Skuadra e Romes arriti akordin me Chelsean, për të marrë në huazim me të drejtë blerjeje mbrojtësin italian, Davide Zapacosta, i cili luante prej dy sezonesh me blutë e Londrës.

Futbollisti kreu testet mjekësore dhe hodhi firmën mbi kontratë, ndërsa mjaft i veçantë ishte prezantimi i tij nga klubi i Romës, me një video ku i bashkohej nismës për gjetjen e fëmijëve të humbur.

Në kete spot krah të Zapacostës, që u transferua te Roma, shfaqen fotot dhe të dhënat e disa fëmijëve nga vende të ndryshme të botës, që kanë humbur, ku mes tyre janë edhe tre shqiptarët Bleona Mata, Kadri Rexha dhe Oltjon Cera.