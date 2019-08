Rama publikon mesazhin/ Elia Zaharia: Ideale të ndërtohet Teatri i ri dhe restaurohet i vjetri

Kryeministri Edi Rama vjiruar edhe ditën e sotme publikimin e citimeve të njerëzve të artit dhe kulturës që janë sipas tij pro shembjes së Teatrit Kombëtar dhe ndërtimit të një godine të re e modern.

Sot Rama ka cituar Elia Zaharinë, vajzën e aktores Yllka Mujo, e cila shprehet mes të tjerash se do të ishte ideale të ndërtohej në teatër i ri modern dhe njëkohësisht tyë rikonstrukturohet ai egzistues, por ajo shorn pyetjen nëse kjo gjë është e mundur.

Statusi i Ramës në Facebook:

Elia Zaharia, vajza e aktores së madhe Yllka Mujo, është edhe ajo një aktore e talentuar e teatrit, që njësoj si shumica dërrmuese e komunitetit teatror, ka opinionin e arsyeshëm lidhur me të ardhmen e godinës së Teatrit Kombëtar

ELIA ZAHARIA:

Nuk mendoj se është mëkat të kërkosh parametra dhe kapacitete europiane për një teatër dinjitoz kombëtar. Nëse do qe e mundur të ndërtohet ky teatër i ri modern, dhe krahas tij të restaurohet apo rikonstruktohet ai ekzistues, kjo do të ishte një zgjidhje ideale dhe ne të gjithë do të ishim shumë të lumtur! Por sa reale është në kushtet e sotme kjo dëshirë e jona? A i përmbush godina e sotme këto parametra?