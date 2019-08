Fillimi i shtatorit parashikohet i rrezikshëm

Ditët e fundit të muajit gusht janë parashikuar të nxehta dhe mjaft të favorshme për plazh.

Megjithatë bëni mirë t’i shijoni në maksimum pasi fillimi i shtatorit do të sjellë një ndryshim drastik të temperaturave.

Shërbimi meterologjik “AccuWeather” ka publikuar parashikimim për muajt e vjeshtës dhe shihet se Europa dhe Ballkani do të kenë probleme serioze në këtë periudhë.

“AccuWarher” shkruan se Italia dhe Ballkani parashikohet të kenë përmbytje pasi do të goditen nga stuhitë.

Kjo situatë do të jetë e theksuar gjatë muajit shtator, ndërsa tetori dhe nëntori parashikohen më të qetë.

loading...