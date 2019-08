Dosja 184/ Krimet e Rënda shpallin mos kompetencë, hetimi kalon në Prokurorinë e Dibrës

Prokuroria e krimeve të rënda shpall mos kopetencën për dosjen 184, duke e derguar atë ne institucionin e akuzes Dibër. Zyrtarisht krimet e renda nuk reagojnë për këtë çeshtje.

Ndërkohe arsyeja e mos kopetences është për faktin se nuk kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal. Burime bëjnë të ditur se akoma në prokurorinë e Dibres nuk është caktuar prokurori qe do të merret me këtë çeshtje.

Drejtuesja e prokurorisë së Dibrës Esmeralda Cami ka lidhje me njerin nga personat nën hetim dhe per këtë arsye se ka marrë si çeshtje.