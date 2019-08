Voltana Ademi: Do ta mbrojmë Shkodrën, do të vazhdoj të jem kryetare e bashkisë!

Voltana Ademi, kryebashkiakja e Shkodrës ka deklaruar para pak minutash se bashkë me qytetarët do të vazhdojnë ta mbrojnë Shkodrën dhe se ajo do të vazhdojë të jetë kryetare e Bashkisë së Shkodrës deri në momentin kur të zhvillohen zgjedhje të rregullta sipas ligjit.

Ademi ka dhënë një deklaratë para pak minutash tepër e emocionuar, para qytetarëve të shumtë që protetsuan sot kundër konstituimit të këshillit të ri bashkiak të dalë nga votimi i 30 Qershorit.

Ademi tha:

Dua ta filloj me një deklaratë për të gjithë qytetarët e Shkodrës, mbështetësit tanë, drejtuesit politikë, që edhe sot, në një ditë të vështirë mbrojtën dhe vazhdojnë të mbrojnë qytetin.

Bashkia e Shkodrës ëhstë e qytetarëve të Shkodrës dhe e askujt tjetër dhe të gjithë bashkë kemi detyrën ta mbrojmë dhe ta mbajmë vendin tonë.

Shkodra më shumë se gjithkush e meriton këtë.

Votimet e 30 Qershorit një farsë, do të zhbëhen. Këtë e thonë të gjithë qytetarët. edhe sot në të ashtuquajturën mbledhje politike farësë, celularë politike dhe madje kriminale, kurrkush nuk mundet të dalë mbi vullnetin e njerëzve. Ajo që ndodhi sot në Shkodër do të zhbëhet dhe nuk do të lejohet që një uzurpator të uzurpojë qytetin dhe Shqipërinë.

Falenderime kanë njerëzit që me vendosmërinë e tyre e kanë demostruar përditë. Ndaj unë nuk lodhem së falenderuari përditë.

Ne do të vazhdojmë të gjtihë bashkë ta duam qytetin, ta mbrojmë. Unë do të kem detyrën dhe përgjegjësinë nga ana tjetër, që të jem kryetare e bashkisë së Shkodrës, deri në momentin sa më të shpejtë për të gjithë ne jo vetëm për Shkodrën, ku ne shqiptarët, ne shkodranët, të sgurojmë zgjehdje të vërteta të rregullta.”