Ra nga skela, motra e Ergys Brahimit bën lutjen prekëse për vëllain

Një foto prekëse është duke qarkulluar gjatë në rrjetet sociale pas tragjedisë me dy të vdekur dhe disa të lënduar nga rrëzimi i skelës në Tiranë.

Bëhet fjalë për një nga postimet e motres se Ergys Brahimit. Ajo lutet per cdo foto te vellait te saj.

Te dashur miq, kushurinj, shoke. Ne motrat e Gysit duam tju falenderojme per te gjitha mendimet, lutjet dhe ngushellimet. Vellai yne nuk eshte me mes nesh por ai eshte me Krishtin dhe ne do ta takojme nje dite, por deri sa ajo dite te vije e vetmja qje qe na kane ngelur jane kujtimet e tij. Ju lutemi NQS keni foto, video ose kujtime qe ne nuk i dime ndajini ato me ne. Zoti ju bekofte te gjitheve! Ela & Lona

Dear family and friends

We the sisters of Gysi would like to thank you for all your thoughts and prayers. Our brother is no longer with us BUT he is with Jesus and we will see him again one day but until that day comes the only thing we have left are his memories. Please if there are any photos videos or memories share them with us. His memories live on forever in our hearts. God Bless!

Ela & Lona