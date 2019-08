Media spanjolle zbërthen ngjarjen, kush ishte biznesmeni i njohur që u dhunua nga Kokëdhima

Media spanjolle “El Pais i ka kushtuar një artikull të gjatë ngjrjes së ndodhur pak ditë me parë në Porto Palermo, ku Mihal Kokëdhima, pronari i një resorti në Jug të vendit dhunoi disa turistë të cilët u larguan pa paguar faturën për shkak të pakënaqësisë ndaj shërbimit.

Prestigjiozja spanjolle zbulon se familja e dhunuar është e njohur në Spanjë për shkak se bëhet fjalë për Eugen Goldon, i cili sipas kësaj mediaje është biznesmen dhe themelues i një organizate të rëndësishme në vendin e tij.

Artikulli I mëposhtëm e trajton gjerësisht ngjarjen që prej arsyeve prej nga nisi, vendimit të turistëve për të mos paguar, përndjekja e tyre në mënyrën më të padëgjuar ndonjëherë nga Kokëdhima, qëndrimin e autoriteteve dhe anëtarëve të qeverisë shqiptare, përfshirë kryeministrin Rama etj.

Artikulli i plotë:

Biznesmeni Eugenio Galdón, themelues i ONO, dhe familja e tij kanë pësuar një agresion nga pronari i një restoranti ndërsa shijuan një pushim në Shqipëri. Gjatë vizitës së tyre në jug të vendit ata duhej të largoheshin nga pronari, i cili sulmoi vetë Galdón dhe një prej fëmijëve të tij, në automjetin e tij, por ata nuk e llogaritën që agresori do të hidhej sipër mjetit dhe të vazhdojë t’i ndjekë ata për disa kilometra. Ngjarja ka ndodhur në datën 15 në Porto Palermo, një zonë turistike dhe për të ka kërkuar falje edhe kryeministri si dhe ministri i turizmit të vendit në buzë të Adriatikut.

Familja u qëndronte në makinën e tyre me një guidist dhe një shofer, por sulmuesi u ngjit në skafando para se të fillonin udhëtimin, dhe theu xhamin me grushtin e tij ndërsa mjeti vijonte të ecte. Makina udhëtoi disa kilometra, ndërsa sulmuesi bërtiste dhe godiste xhamin.

Një video e transmetuar në një televizion shqiptar tregon se si agresori rrëmben me një telefonin e tij. Me dorën tjetër godiste xhamin, tashmë të copëtuar dhe njollosur me gjak, dhe përbuzje ndaj shoqëruesve, të cilët përsërisin në gjuhën shqipe dhe angleze dhe diskutojnë nëse duhet të shkojnë përpara ose të ndalen.

Regjistrimi tregon, minuta më vonë, automjetin që ndalet në një qytet. Burri largohet por, akoma i mërzitur, vazhdon të bërtasë. Duke parë që po i afrohet derës së shoferit, turistët i kërkojnë që të mos hap derën. Në atë kohë automjeti rifillon dhe e lë pas agresorin.

Sulmi ka kërkuar ndihmën e Ambasadës Spanjolle në Tiranë dhe ndërmjetësimin e saj me autoritetet shqiptare, sipas burimeve diplomatike spanjolle. Të njëjtat burime nuk e kanë zbuluar arsyen që e shtyu pronarin të sulmojë familjen e Galdón, drejtor i disa kompanive të komunikimit dhe në sektorin publik ka punuar në Moncloa me presidentët Adolfo Suárez dhe Leopoldo Calvo-Sotelo. Edhe pse, siç raportohet nga Europa Press, sulmi erdhi pasi familja vendosi të linte ambientet pa shijuar ushqimin që kishin porositur për shkak të vonesës në shërbimin e pjatave.

Ministri i vendit për turizmin, Blendi Klosi, ka takuar familjen si dhe i ka kërkuar falje për atë që ndodhi. Në një video të takimit të publikuar nga kryeministri i vendit, Edi Rama, biznesmeni spanjoll falënderon autoritetet e vendit për trajtimin e tij. “Një njeri nuk përfaqëson një vend të tërë. Ju duhet të jeni krenar për vendin që keni,” i thotë ai ministrit.

“Këtë vit vendosëm ta njohim më mirë vendin dhe e pësuam këtë përvojë të padëshiruar. Jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Siç u kam premtuar autoriteteve dhe familjes time, ne do të kthehemi së shpejti për ta njohur më mirë vendin tuaj, ku kemi takuar shumë njerëz të mirë, në mesin e tyre janë shoferi dhe udhëzuesi ynë, të cilët kanë rrezikuar jetën e tyre për të na shpëtuar. Faleminderit që jeni kujdesur për ne! ” Në një kohë tjetër të takimit një anëtar i delegacionit shqiptar i jep një gruaje nga grupi i turistëve një tufë lulesh.

Si babai dhe një nga fëmijët kishin nevojë për ndihmë mjekësore për shkak të disa lëndimeve të vogla të shkaktuara gjatë konfrontimit. Pas faljeve, familja vazhdoi udhëtimin e tyre, i cili gjithashtu përfshiu një vizitë në vendet e tjera të zonës, sipas burimeve diplomatike spanjolle.

Kryeministri i vendit, socialisti Edi Rama gjithashtu ka shprehur keqardhjen e tij për atë që ndodhi. “Barbari që goditi miqtë spanjoll ka shkelur kodin e shenjtë të mikpritjes shqiptare dhe na ka turpëruar të gjithëve. Mikpritja është arma më e rëndësishme e turizmit shqiptar”, ka shkruar Rama në faqen e tij në Facebook. “Agresioni natën e kaluar (në lidhje me 15 gushtin) është një njollë që na turpëron dhe nuk duhet të harrohet. Kam besim se barbari nuk do të lihet i lirë nga drejtësia”.

Shqipëria pranoi 5.9 milion turistë në 2018, 61% më shumë se pesë vjet më parë, sipas zyrës së statistikave të vendit. Kontingjenti më i madh i të huajve është nga evropianët, dhe mes tyre, ata nga vendet jugore të kontinentit. Në 2018, 4.3 milion qytetarë të Evropës Jugore vizituan vendin, 52% më shumë se në vitin 2014. Ministria Spanjolle e Punëve të Jashtme raporton në faqen e saj të internetit se Shqipëria është, “në përgjithësi”, një vend “i sigurt” nga pikëpamja e sigurisë së qytetarëve “. “Në raste të rralla ka akte kriminale që lidhen me mafien vendase, por ato nuk prekin të huajt në përgjithësi,” sqaron faqja në internet.