Horoskopi ditor: 19 gusht 2019

Dashi

Dite mjaft e trazuar kjo e sotmja për te dashuruarit. Beni kujdes mos provokoni xhelozinë e partnerit sepse gjerat do iu ndërlikohen edhe me tepër. Beqaret duhet te jene me te disponueshem ndaj ftesave qe do iu bëhen sepse vetëm kështu do e gjejnë princin e kaltër. Ne planin financiar do keni si objektiv kryesor përmirësimin e te ardhurave dhe do ia arrini qëllimit.

Demi

Marrëdhënia ne çift do filloje te përmirësohet ndjeshëm sot. Do i sqaroni edhe mosmarrëveshjet qe keni pasur. Beqareve do iu buzëqeshë fati me ne fund. As ata nuk do ndihen me vetëm, përkundrazi do kenë ne krah një person me shume vlera. Merkuri do iu udhëheqë ne planin financiar. Do jeni te kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi dhe nuk do hidhni hapa te nxituara.

Binjaket

Fale influencës mjaft pozitive te yjeve edhe çiftet qe kane pasur zënka te forta do pajtohen gjate kësaj dite. Do rigjeni paqen dhe harmoninë qe aq shume keni kërkuar. Beqaret me ne fund do takojnë dike me te cilin jo vetëm qe do fillojnë një histori dashurie, por ajo do jete afatgjate. Ne planin financiar do jeni me fat dhe nuk pritet asnjë lloj problemi.

Gaforrja

Mundohuni me sa keni mundësi qe ta ruani sa me te forte komunikimin dhe bashkëpunimin ne çift gjate kësaj dite. Vetëm ne këtë mënyre do shmangni edhe debatet. Beqaret do jene te shpërqendruar dhe nuk do dine çfarë te bëjnë me pare. Financat duhen pasur me ne vëmendje se kurrë me pare. Gabimi me i vogël mund t’iu kushtoje shtrenjte.

Luani

Po e larguar rutinën do e shpëtoni lidhjen sot, ndërsa po vazhduat te bëni te njëjtat gjera si me pare do keni probleme goxha te mëdha. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe me disa takime interesante. Shfrytëzojeni sa te mundni. Dite e favorshme edhe për sektorin e financave. Me pak mundim do arrini ta stabilizoni situatën dhe do ndiheni te qete.

Virgjeresha

Marrëdhënia ne çift do thellohet edhe me tepër gjate kësaj dite. Do filloni te bëni plane me atë qe keni ne krah dhe madje do filloni te bashkëjetoni. Beqaret nuk do jene ne humor te mire për te filluar lidhje do vazhdojnë lidhjen e tyre normale. Ne planin financiar do hidhni hapa te pamenduara mire dhe situata mund te përkeqësohet. tregohuni te kujdesshëm.

Peshorja

Dita do jete e mbushur me sensualitet dhe emocione te forta sot. Do ndiheni mire ne krahët e partnerit tuaj dhe nuk do dëshironi te shkëputeni për asnjë çast. Beqaret nuk duhet te fillojnë menjëherë një histori dashurie pa i njohur mire personat. Saturni do iu ndihmoje te planin financiar do e rigjeni me ne fund ekuilibrin e shume kërkuar.

Akrepi

Do kaloni shume momente te lumtura gjate kësaj dite dhe do dëshironi ta shfrytëzoni ditën deri ne sekondën e fundit. Disa do marrin edhe vendime te cilat do ua ndryshojnë rrjedhën e jetës. Beqaret do kërkojnë pa fund dje, por mundësitë do jene te pakta. Ne planin financiar tregohuni realiste dhe mos shpenzoni me shume sesa ua mban xhepi.

Shigjetari

Ju qe jeni ne një lidhje nuk do mund te parashikoni dot asgjë sot. Partneri do mundohet t’iu surprizojë gjithë kohës dhe do iu beje te ndiheni mire. Beqaret nuk do fillojnë histori dashurie afatgjata megjithatë do ndihen mire edhe duke biseduar me disa persona te njohur rishtazi. Ndikimi i Merkurit do jete si thike me dy presa ne planin financuar. Kujdes me çdo shpenzim.

Bricjapi

Do keni shume kundërshtime me partnerin tuaj sot dhe kjo do e përkeqësoje gjendjen mes jush. Nuk do mundeni dot te qetësoheni dhe te flisni qetësisht. Yjet këshillojnë te qëndroni pak larg njeri-tjetrit. Beqaret ka shume mundësi te fillojnë një lidhje serioze me personin qe kane takuar para disa kohesh. Financat mund te kenë ndonjë tronditje te vogël për shkak te disa shpenzimeve qe do kryeni.

Ujori

Nuk do tregoheni shume te sinqerte sot me atë qe keni ne krah dhe kjo do sjelle mosmarrëveshje te mëdha. Gënjeshtrat vërtet i kane këmbët e shkurtra. Beqaret nuk do jene me fat dhe do mbeten me te njëjtin status si disa dite me pare. Ne planin financiar do bëni shume përpjekje për ta stabilizuar situatën dhe për te pasur edhe përmirësime.

Peshqit

Do keni diskutime te gjata me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne fund do merrni edhe një vendim me rëndësi. Do jeni te dy ne humor te mire. Beqaret do kërkojnë gjate gjithë kohës, por edhe kur te gjejnë disa persona nuk do kënaqen me karakteristikat qe ata kane. Ne planin financiar do përballeni me probleme goxha te mëdha te cilat do duan kohe te zgjidhen.

