15-vjeçarja me sëmundje të rëndë, reagon kryeministri Rama e jep lajmin e mirë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me historinë e dhimbshme të vajzës 15-vjeçare nga Fushë-Kruja, Elona Kuburja.

Ajo vuan nga sëmundje shumë e rëndë dhe e rrallë.

Reagimi i Edi Ramës

Duke qenë se jo pak prej jush, interesoheni për Elonën, vajzën 15-vjeçare që po lufton me një sëmundje shumë të rrallë e të rrezikshme, ju bëj me dije se e kemi asistuar me përkushtim të plotë dhe kemi ndjekur me shumë përparësi procedurën, për kurimin e saj në një spital publik të specializuar në Turqi.

Sidoqoftë ajo para pak ka mbërritur në një spital privat në Stamboll dhe në çdo rast, të gjitha shpenzimet për kurimin e saj, do t’i mbulojë Qeveria Shqiptare.

Uroj megjithë zemër që vogëlushja të kthehet shëndosh e mirë në Shqipëri.

Duke qenë se jo pak prej jush, interesoheni për Elonën, vajzën 15vjeçare që po lufton me një sëmundje shumë të rrallë e… Gepostet von Edi Rama am Montag, 19. August 2019