Zbardhet dëshmia e Mihal Kokëdhimës: Nuk doja t’i lija të iknin

Pjesë nga dëshmia e Mihal Kokëdhimës:

“Mora ne telefon policine sepse iken pa paguar, e kam te faktuar, Policia nuk u pergjigje. U dola para, me qelluan me furgon, nuk doja t’i lija te iknin. Me kane terhequr zvarr. Mezi po mbahesha te makina.

Cfare te beja une, makina ishte ne ecje, po te hidhesha do vritesha, u kerkoja te ndalonin. Cfare do tu beja une atyre? Ata ishin 8 veta, nuk kisha asnje arme te ftohte asgje. Kam pasur vetem telefonin me vete.

Isha ne punen time, me kane bere sikur jam kriminel. Asnjerin nga ata nuk e kam prekur me dore. Asnje. Doja vetem leket e mia. Ma kane kthyer ceshtjen politike. Po me bejne gjyq publik”.

Ndërkohë mësohet se pala mbrojtese kerkon vendosjen e garancise pasurore dhe ndjekje ne gjendje te lire.