Reagimi/”Me shkarkimin dhe hetimin e Metës, Shqipëria do sigurojë hapjen e negociatave me BE”

Avokati Spartak Ngjela ka reaguar përsëri përmes një shënimi në faqen e tij në “Facebook” ku shkruan se me shkarkimin dhe hetimin e Ilir Metës, Shqipëria do të mund të sigurojë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian sepse në këtë mënyrë plotëson kushtin themeltar të ndërkombëtarëve: goditjen e korrupsionit në nivel të lartë.

Sipas Ngjeles, Meta rrezikon edhe hetimin penal nga Struktura e Posaçme Antikorrupsion.

“Kjo reformë ka tani afër dy hapa fillestare për të ndërmarrë: Procesin penal për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Strukturimin juridik të SPAK-ut. Që tani konstatohet frikë nga të korruptuarit e mëdhenj të Shqipërisë.

Këta po flasin jashtë sistemit logjik dhe nuk dinë si të mbrohen. Më tipiku është Ilir Meta. Ky, pasi foli nonsense dhe gjithë frikë, pasi kërkoi ndihmë kudo, tani duket se po pret fatin e tij: një president i shkarkuar.

Në fakt historia politike e Shqipërisë, me goditjen penale të Ilir Metës, fiton, sepse Shqipëria garanton hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në fund të tetorit 2019. Penalizimi i Ilir Metës është shenja e parë dhe e mjaftueshme për kushtin që ka vënë Bashkimi Evropian në hapjen e negociatave për anëtarësimin në të: goditjen penale të të korruptuarve të pushtetshëm”, tha Spartak Ngjela.

Duke përmendur edhe rastin e Kroacisë, avokati theksoi se e njëjta valë arrestimesh, me në krye Ilir Metën, do të vijë edhe këtu. Sipas tij, në këtë mënyrë Shqipëria nis të çlirohet nga të korruptuarit.

“Kështu ndodhi edhe më Kroacinë, menjëherë pas arrestimit të kryeministrit të saj, iu hapën negociatat. Në fakt kjo do të ndodhë, sepse politika evropiane e Shqipërisë ka ngrirë, deri sa të fillojë goditja penale e të korruptuarve të mëdhenj. Kurse Ilir Meta është më tipiku i korrupsionit të lartë shtetëror dhe është President i Republikës. Shkarkimi i tij në akuzë penale, krijon hapin e parë drejt çlirimit të Shqipërisë. Kjo në fakt i jep shoqërisë shqiptare forcë në besimin se ajo do të shpëtojë më në fund nga një uzurpim tridhjetëvjeçar. Menjëherë pas shkarkimit të Metës dhe pas ngritjes së SPAK-ut, nis procesi penal kundrejt të gjithë të korruptuarve të mëdhenj të shtetit shqiptar”, deklaroi Spartak Ngjela.