Ish-kryebashkiaku mbron Kokëdhimën: Mos ardhtë turist si ata. S’jemi keq për Eurot e tyre

Ish-kryebashkiaku i Vlorës, Shpëtim Gjika ka reaguar në lidhje me ngjarjen që ndodhi në restorantin në Porto Palermo, ku pronari Mihal Kokëdhima terrorizoi një grup turistësh që kishin ardhur nga Spanja.

Gjika i del në mbrojtje Kokëdhimës teksa shton se atë e detyruan të shfaqej i shpërfytyruar mbi makinën që drejtonin dy gangster.

Më tej Gjika shton se ai spanjoll turisti, kurrë mos ardhtë dhe se mund të durojmë edhe për eurot e tij.

Reagimi i plotë:

Kundër rrymës për Mihalin!

Jemi mësuar për fat të keq ti linçojmë publikisht njerëzit, mjafton të hedhë gurin i pari, dhe o burra kush të godasë më fort, mundësisht nga ato goditjet e ulëta nën brez, pa pyetur apo u informuar se për çfarë arsyeje Mihali u shpërfytyrua,ose e detyruan të shfaqej i shpërfytyruar, ashtu i pataksur mbi makinën që drejtonin dy gangsterë çuditërisht aq gjakftohtë, për të cilët nuk e di pse jam shumë i bindur që janë ideatorët dhe aktorët e asaj që ndodhi!

Mihali që kërkon hakun e tij, edhe pse forma si e kërkon nuk është normale, e bëmë kriminel, monstër, hijenë, kanibal e nuk di c’tjetër damkë i vunë, ndërkohë që pronarë, të cilët me kobure në brez e trasta me hashash të presin e sajdisin me “kulturë” dhe ne i promovojmë, edhe pse buka e tyre është harram!

E denoj si fenomen rastin e djeshëm, por njerëzisht nuk e pushkatoj dot Mihalin!

Ata dy gangot cinikë dhe gjakftohtë në furgon i neveris!

Ai spanjoll turisti, kurrë mos ardhtë se do durojmë edhe për eurot e tij!

Kaq!