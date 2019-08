Më vjen turp…Eni Cobani reagon për videon e turistëve: Ky vend i ngjan një pylli

Eni Cobani eshte kthyer ne Shqiperi nga pushimet dhe mesa duket e njohur me ngjarjen e rende me autor Mihal Kokedhimen, ka vendosur te reagoje.

Ajo e krahason kthimin ne Shqiperime kthimin ne nje pyll ndersa thekson se situata eshte prane primitivizmit. Cobani thekson se juristet e ketij vendi duhet te punojne me shume per te edukuar njerezit sesa per te shpjeguar ligjet.

Iken, shijon dhe kthehesh drejt vendlindjes per te sherbyer ne emer te ligjit dhe profesionalizmit po perballesh me realitete te dhimbshme qe i kalon kufijte e njerezores dhe te duket vetja qe futesh ne nje pyll ku rregullat jane zevendesuar me arme te ftohta dhe ku prevalon ligji i xhungles ku fiton ai qe siguron tela,arme,force dhe dhune kunder me te dobtit.

Kjo nuk eshte me shoqeri, kjo nuk eshte me qytetari kjo eshte vetem primitivisem dhe duhet te na vije rende te gjitheve perfshire dhe mua qe duhet te punojme me shume jo me per te interpreruar ligjin po per te edukuar NJERIUN .