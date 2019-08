Qytetari tregon për takimin me Kokëdhimën: I bërtiti gruas shtatzënë si kafshë, na erdhi me pistoletë

Një ngjarje e rëndë ndodhi tri dite me pare në lokal Panorama në Porto Palermo. Pesë turistë spanjollë u sulmuan nga pronari i një lokali. Kujtojmë këtu se turistët ishin larguar, pasi siç po përflitet ai u kishte çuar porosi më shumë.

Pronari i lokalit Mihal Kokedhima nuk e ka duruar këtë fakt dhe i është vërsulur nga pas, duke i goditur me mjete të forta. Madje ai ka arritur të thyejë edhe xhamin e fugonit, brenda të cilit ndodhej familja spanjolle.

Një qytetar ka shkruar në JOQ Albania dhe tregon se nuk është hera e parë që pronari i lokalit Mihal Kokëdhima ka dhunuar turistë.

Qytetari në fjalë tregon se Kokëdhima ka dhunuar verbalisht një grua shtatzëne. Ai tregon se atë e kishte zënë gjumi në shezllon dhe se ai e kishte çuar nga gjumi në mënyrë çnjerëzore.

Ai tregon se pronari i lokalit më pas kishte filluar edhe të debatonte me ta dhe i kishte ndjekur edhe me makinë deri në Qeparo.

Sipas asaj që shkuan ai kishte një armë me vete atë ditë dhe se asnjë institucion nuk ka bërë gjë për të marrë masa ndaj tij sepse ka mbështetje të fortë politike.

Qytetari shkruan se Mihal Kokëdhima është djali i tezes së Petro Koçit. Sjellim në kujtesë se Petro Koçi që prej 30 dhjetorit 2014 është zëvendësministër i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë.

Mesazhi i plotë:

Mirmembrema jeta oshnqef , po ju shkruaj per kte pleren e panormes ku me syte e mi dhe me veshet e mi vjet si kjo kohe ky moster djali i tezes se Petro Kocit si nuk u vram, isha me nusen djalin tek lokali ktij mostres dhe tek plazhi i ktij plere qe nuk jepte kupon per asgje dhe ku njerzit i shihte si skllever e tij, me pak llafe mora shezllonin ne mengjes dhe ndejta deri nga mbasditja drekova ne restorantin e tij, nga ora 5 e pak te mbasdites nje zonje shtatzan ishte shtrire ne sheszlonat ku ky me demek i quante te pushusve te vet te hotelit , zbret poshte mosta e shkreta ishte shtrire dhe po dremiste , e ka cuar me nje fjalor cnjerzor pa marr asgje parasysh ata ishin me sa mbaj mend po te huaj sepse u larguan dhe i kerkuan ndjese pse ishin ulur aty ne anglisht se te ishte shqiptare e kishte vrare, por vazhdon me tej kthehet nga ana jone nga pushsit dhe na sheh ca reagimi do benim ne , mua me kish ardhur baxhanaku me nusen dhe djalin per te kaluar nje dy oresh bashke ate mbasdite, ky mostra e pa qe ne po flisnim dhe me veten tone si cdo njeri ca ben ky eshte ne terezi apo jo , na vjen dhe per tu zen e gricur na kerkon te mos ulemi ne shezlon dy veta se thyen , i them me kulture pa merak po te bem dem e paguajme por na ler se un kam gjithe diten ktu ke ty plus jemi me fmi dhe gra , pergjigja e mostres ishte : ore tha un spyes vlla me ate zerin nga vlora per gra e fmi e pleq tha un te marr e te nxjerr nga ktu, ne moment dhe un dhe baxhanaku menum te zihemi por ishim me grate dhe fmijet dhe i tham ok vlla e lem po ikim ky moster vazhdonte te kerkonte debat , hipem ne makine dhe mostra e pa qe se zgjatem ikem na gjemoje me makine Q7 te bardhe deri ne qeparo duke na parakalu e duke kerku sherr , kishte arme ne brez , per kte dite te ishim vetem pa gra pa cuna sot do ishte 1 vjetori i tij . Ky Moster mos e harroni kishte mbeshtetje te forte politike , eshte djali i tezes Petro Kocit!”