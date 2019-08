Berisha: Në fasadën e pallatit të Erion Braçes humbin jetën dy punëtorë dhe plagosen rëndë tre të tjerë

Nga Sali Berisha.

Një ngjarje e rëndë me pasojë vdekjen e dy punëtorëve dhe plagosjen rëndë të tre të tjerëve ka ndodhur dje mbasdite në Tiranë. Punëtorët po punonin në rikonstruksionin e fasadës së Erion Braçes, sipas një projekti të Lal Plehut.

Së pari, le të shprehim ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve, të afërmve të dy punëtorëve viktima të pafajshme të këtij aksidenti tragjik, por sipas mediave, të paralajmëruar, si dhe të urojmë shërim të plotë dhe të shpejtë të plagosurve.

Sikundër dënoj me ashpërsinë më të madhe korrupsionin në këtë aferë kriminale të Lal Plehut, i cili tenderin për rikonstruksionin e pallatit të Braçes ia kishte dhënë në kundërshtim flagrant me ligjin, por në përputhje të plotë me xhepin, një firme nga Prrenjasi, e cila punonte në të zezë dhe që as punëtorët e fasadës së Braçes nuk i kishte të siguruar dhe të kualifikuar.

Përveç kësaj thuhet se vet Braçe kishte ndërhyrë që skelat të mos i bllokonin trotuarin, gjë e cila duket se ka sjellë vendosjen e skelave jo në përputhje me rregullat teknike.

Këtu më poshtë keni një informacion më të plotë nga gazetarë investigativë për këtë ngjarje tragjike, në të cilën ka implikime të qarta të dy prej figurave më të neveritura të politikës shqiptare, Lal Plehu dhe Erion Malli.

Gazetari në shkrimin e tij e quan ngjarjen si vdekja e paralajmëruar/ Braçe dhe Veliaj si dhe paraqet foto dhe video nga vendi i ngjarjes!