Aksident tragjik në Itali: Humbin jetën një djalë dhe një grua shqiptare

Cesena - Një aksident tragjik ka ndodhur në Itali në orën 1:15 pas mesnatës, duke gdhirë e shtuna, në autostradën A14 Bologna – Taranto.

Një djalë shqiptar dhe një grua shqiptare humbën jetën ndërsa po udhëtonin në autostradë pranë zonës komunale Gatteo, midis Rimini e Cesena. Identiteti i tyre ende nuk dihet.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Hetuesit në autostradë kanë rindërtuar ngjarjes dhe panë se makina e viktimave, Renault Clio, qëndrontë në këmbë tërthorazi përgjatë autostradës. Makina duhet të ishte goditur nga pas nga një Volkswagen Passat që vinte pas tyre.

Personeli mjekësor i Urgjencës, 118, nuk mund të ndihmonte dy personat që ndodheshin në makinën Clio, por vetëm të konfirmonte vdekjen e tyre.

Shoferi që banonte në Imola ishte 28 vjeç, kurse gruaja që ishte me të në makinë ishte 38 vjeçe dhe jetonte në Galeata.

Në bordin e makinë së dytë ishin tre persona me origjinë italp-zvicerane me banim në Zvicër, 47, 50 dhe 55 vjeç me lëndime të lehta. Tre të plagosurit u nxorën nga zjarrfikësit