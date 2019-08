Prefekti lajmëron konstituimin KB, a do të quhet i vlefshëm mandati i Valdrin Pjetrit?

Prefekti i Qarkut të Shkodrës, me anë të një njoftimi për mediat, bën me dije se në zbatim të nenit 48 dhe 60 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, të hënën e ardhshme në orën 11:00, në ambientet e rektoratit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër do të zhvillohet mbledhja e parë e këshillit të bashkisë dalë nga zgjedhjet e 30 Qershorit.

Sipas njoftimit në fjalë, në rendin e ditës të kësaj mbledhjeje do të jetë 3 pika kryesore:

Konstituimi I këshillit bashkiak dhe bzgjedhja e organeve drejtuese e përfaqësuese Zgjedhja e përfaqësuesve të këshillit bashkiak në këshillin e qarkut Shkodër Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të mandatit të kryetarit të bashkisë Shkodër.

Njoftimi mban firmën e prefektit të qarkut Çesk Millja.