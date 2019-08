Pas dorëheqjes së Valdrin Pjetrit, nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili shkruan se pas tij duhet të japë dorëheqjen edhe kryeministri Edi Rama. Sipas tij, sa më vonë që të japë dorëheqjen, më i hidhur do të jetë fundi.

Postimi i plotë i Vasilit

Ky Valdrin Pjetri iku per turp.

Po ky Edi Rama ç’pret më? Pse e zgjat më kot?

Apo duhet ti dale boja me keq se çi ka dale?

Sa me vone aq me i hidhur do te jete fundi…..