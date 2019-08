Sherr mes dy grupesh në Peshkopi, 6 të plagosur. Përplasja vazhdoi edhe në spital

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e të enjtes në Dibër, ku pas një konflikti mes dy grupesh, kanë mbetur të plagosur 6 persona.

Burime bëjnë me dije se të plagosurit, identitetet e të cilëve nuk bëhen me dije kanë marrë plagë të rënda pasi janë goditur me mjete të forta.

Mësohet se sherri ka nisur në mes të një lokali në bulevardin e qytetit, më pas ka vazhduar edhe në ambientet e spitalit të Dibrës.

Kanë qenë bluzat e bardha që kanë ndërhyrë për të shuar sherrin, duke parandaluar përshkallëzimin e tij.

Ende nuk dihen motivet e sherrit dhe se sa persona janë përfshirë në këtë përleshje, pasi flitet se ka edhe persona të tjera.

Pritet që policia të zbardhë ngjarjen e rëndë të ndodhur në mes të qytetit të Dibrës.