Sherr masiv, dy shqiptarë dhe italiani bëjnë për spital të “fortin” nga Maroku
Një përleshje ka ndodhur mes dy shqiptarëve dhe një marokeni mbreme në “Sheshin e Dëshmorëve”, në Italia.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:30, ku tre të rinj, dy shqiptarë dhe një maroken, filluan një sherr me fyerje dhe britma, por që ka përfunduar me rrahja ne parkun Allea. Djali maroken është ndjekur dy shqiptarët të cilët e kanë rrahuar atë, por ai ka mundur tu shpëtojë.
Por në një pikë tjetër një mik italian i shqiptarëve, erdhi me shpejtësi me makinë në park dhe pa marokenin të plagosur, ku dhe ky e goditi, por policia mbërriti në vendin e ngjarjes dhe e ndihmoi atë.
Agjentët e skuadrës Flying, pas dëgjimit të historisë së të riut, e shoqëruan atë në spital, ku u mjeku për lëndime në dorë dhe në kokë.
Historia e pabesueshme përfundon në dhomën e emergjencës, ku marokeni takohet përsëri me tre të tjerë, pasi njëri prej tyre ishte plagosur. Oficerët i dëgjuan të gjitha versionet e ngjarjes, ndërsa skuadra është duke punuar për të kuptuar, se si qendron e verteta.