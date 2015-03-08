LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Një video e dytë? Bami tha se Doshi i vuri pistoletën në kokë

Lajmifundit / 8 Mars 2015, 09:20
Aktualitet

Tom Doshi publikon videon e plotë me 36 minuta e 29 sekondaEkziston një video e dytë në të cilën shfaqet rrëfimi i Durim Bamit, përpara Tom Doshit, regjistruar në ambientet e zyrës së deputetit të Shkodrës, ish-pjesëtar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Fakti konfirmohet për gazetën Shqiptarja.com, nga burime të besueshme të hetimit. Fakt ky i pohuar nga Bami gjatë deklarimit të tij për hetuesit, por me një detaj shokues: sipas Durim Bamit, gjatë gjithë rrëfimit të tij të parë, Tom Doshi kishte një pistoletë në dorë drejtuar mbi kokën e dëshmitarit. Bami pretendon se e gjithë historia e atentatit ka qenë një sajesë e porositur nga vet deputeti i cili i ka dhuruar djalit nga Fushë Kruja edhe një makinë të blinduar. Sipas rrëfimit në prokurori, idea fillestare e Tom Doshit ishte të tregonte se Bami kishte pranuar planin kriminal i detyruar nga pistyoletë që mbante në dorë politikani. Kjo vieo e parë duket se është regjistruar në fund të gushtit ose në ditët e para të shtatorit të vitit 2014. Durim Bami ka treguar se vet Doshi e ka cilësuar skenën me pistoletë në dorë si jo shumë të besueshme dhe ka ndërruar mendjen.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion