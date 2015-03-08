Një video e dytë? Bami tha se Doshi i vuri pistoletën në kokë
Ekziston një video e dytë në të cilën shfaqet rrëfimi i Durim Bamit, përpara Tom Doshit, regjistruar në ambientet e zyrës së deputetit të Shkodrës, ish-pjesëtar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Fakti konfirmohet për gazetën Shqiptarja.com, nga burime të besueshme të hetimit. Fakt ky i pohuar nga Bami gjatë deklarimit të tij për hetuesit, por me një detaj shokues: sipas Durim Bamit, gjatë gjithë rrëfimit të tij të parë, Tom Doshi kishte një pistoletë në dorë drejtuar mbi kokën e dëshmitarit. Bami pretendon se e gjithë historia e atentatit ka qenë një sajesë e porositur nga vet deputeti i cili i ka dhuruar djalit nga Fushë Kruja edhe një makinë të blinduar. Sipas rrëfimit në prokurori, idea fillestare e Tom Doshit ishte të tregonte se Bami kishte pranuar planin kriminal i detyruar nga pistyoletë që mbante në dorë politikani. Kjo vieo e parë duket se është regjistruar në fund të gushtit ose në ditët e para të shtatorit të vitit 2014. Durim Bami ka treguar se vet Doshi e ka cilësuar skenën me pistoletë në dorë si jo shumë të besueshme dhe ka ndërruar mendjen.