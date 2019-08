Denoncimi: Përplasi një person me makinë, Rama e emëron drejtor

Një qytetar ka denoncuar emërimin në krye të Drejtorisë të Ujësjellësit Gjirokastër të një individi i cili në të shkuarën e tij ka kryer vepra penale.

Denoncimi ka ardhur në adresë t ëish-kryeministrit Sali Berisha, dhe bëhet fjalë për Genti Llogon, kryetar i Partisë Socialiste Gjirokastër, i cili në të kaluarën ka aksidentuar një person, ndërsa është përfshirë edhe në një rrahje të dhunshme.

Sipas qyetarit digital

Denoncimi është bërë publik edhe nga ish-kryeministri Berisha që sjell rastin:

Nga dosjet e zeza te narkoshtetit!

– Aksidentoi me vdekje viktimen,

– i thyen kockat per horr me shkop bejzbolli

Por per keto merita emerohet

– drejtor i ujesjellesit!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje.Ky personi qe ka dal ne foto quhet GENTI LLOGO dhe eshte kryetari partis socialiste ne gjirokaster,qe nga dita e djeshme ky person eshte emeruar nga flamur gyleni drejtor i ujsjellsit gjirokaster.ky person qe rilindja dhe flamur gyleni e emeron drejtor para disa vitesh ka vrar nje person duke e aksidentuar me makin dhe nuk ka ber asnje dit burg sepse fajin e kishte personi qe ishte ne an te ruges dhe jo ky qe ishte i pir.keto emerime bejn socialistet.ky person ju flet dhe socialistve per pabesi pasi vet eshte i beses dhe besnikeria e tij arin deri aty sa ky i mer shokut te tij cel dhe duke i mar nr e gruas se shokut fillon dhe ja ngacmon por pasi gruaja i tregon bashkeshortit ky person rihet me shkop bejzbolli nga bashkeshorti.mbase zhduket kjo far e keqe e narkozyrtarve te lutem publikoje te shikojn te gjith se kush na drejton ne institucionin ton.Te uroj jet te gjat z.sali berisha.