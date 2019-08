Alpinistja 17-vjeçare thyen rekordin: Shqiponja e Kombit, më e mira e botës!

17 vjeçarja nga Peja, Mrika Nikçi, sot ka arritur të realizojë ngjitjen e malit Carstensz Pyramide në Indonezi, duke kompletuar kështu ngjitjen në 7 majat më të larta në shtatë kontinente të botës.

Ajo tani është futur në histori si femra më e re në tërë botën që arrin të kompletojë ngjitjen e shtatë majave. Në anën tjetër ajo së bashku me babanë e saj janë bërë shqiptarët e parë në botë që si babë e bijë kalojnë me sukses këtë mision, i cili paraqet një arritje kulminante në alpinizëm.

Për momentin ata ndodhen në Kampin Bazë, dhe shpresojnë se moti do ua lejojë kthimin sa më të shpejtë deri në Papua, ku pritet që edhe të ketë kontakt më të lehtë të kontaktojë dhe të japë detaje me foto nga ngjitje në këtë majë.

Mrika gjatë gjithë ngjitjeve nëpër këto male ka qenë së bashku me babain e saj Arianit Nikçi.

Lidhur me këtë ngjarje të veçantë, kanë reaguar edhe preisdenti, Ilir Meta dhe ish-kryeministri Sali Berisha.

Meta shprehet se ndihet krenar dhe mirënjohës për dy alpinistët që ngritën flamurin kombëtar në në 7 majat më të larta të shtatë kontinenteve!

“Krenarë dhe mirënjohës për Mrikën dhe Arianitin, të cilët ngritën flamurin kombëtar në 7 majat më të larta të shtatë kontinenteve!”, shkruan Meta.

Ndërsa Berisha shkruan se ky është një sukses I jashtëzakonshëm për një alpinisti në moshë mjfat të re dhe babain e saj.

Shqiponje krenare e Kombit, me e mira e dheut.

Miq, nje urim te perzemert Mrika Nikçit dhe babait te saj, alpinistit te madh Arianit Nikçi per kete sukses historik boteror!

Mrika kompleton rekordin, shtatë majat më të larta në shtatë kontinente”, shkruan Berisha.