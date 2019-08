Pas temperaturave të larta dhe motit super të nxehtë, ditën e sotme pritet një rënie temperaturash në vend.

Veriu do të ketë masa të paqëndrueshme ajrore, ndërsa kthjellimet e mëngjesit do të pasohen nga vranësira.

Gjatë mesditës, disa zona të veriut do të përfshihen nga reshjet e shiut.

Në bregdet, era do të fryjë e lehtë dhe temperaturat në të gjithë vendin do të pësojnë rënie në mesditë.

Ato do të shkojnë nga 23 deri ne 35 gradë celsius.

