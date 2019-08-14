Moderatorja shqiptare nuk ja përton ndjekësit: S'kam pasur asnjë xhuxh dashnor!
Moderatorja, Einxhel Shkira është mjaft e komentuar në rrjetet sociale e mediat rozë. Së fundmi, ajo është rikthyer pas në kohë me postimet në “Instastory”, duke treguar foto nga vitet e kaluara.
Këto foto janë komentuar nga ndjekësit e saj, të cilët i kanë shkruar mesazhe. Njërin prej tyre, Einxhel ka vendosur që ta bëjë publike, pasi njëra i shkruan: Në kohën kur të kishte xhuxhi dashnore ke qenë këtu”.
Madje moderatorja i ka kthyer edhe përgjigjen epike: “Hahaha me thënë të drejtën s’kam pas nai xhuxh dashnor. Mos më ngatërron me borëbardhën?!”.
“Ka mundësi as më njeh fare. Se të njihje se bëj këtë gafë. Prandaj të ktheva përgjigje, e prandaj qesha”, i ka thënë Shkira, të cilës ndjekësja i kthehet: “Gabim autografik, halla e vjetër është dhe gabohet”.