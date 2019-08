Jozefina Topalli godet Bashën: Valdrin Pjetrin e njeh gjithë Shkodra, ti i fale bashkinë

Ish-deputetja demokrate Jozefina Topalli në zonën e Shkodrës, një ndër figurat më kryesore të PD-së, pas deklarate se Bashes e ka sulmuar.

Deklarata

Koha vetem po konfirmon ate qe une besoj dhe kam perseritur vazhdimisht, se Edi Rama dhe Lulzim Basha mbajne reciprokisht njeri tjetrin, dhe ndajne interesa te medha mes tyre.

Edi Rama e coi Valdrinin ne Shkoder, por mandatin per Kryetar Bashkie te Shkodres ia dhe ti lul, me bojkotin e zgjedhjeve.

Po te kishte nje kandidat te djathte , Valdrini as ne enderr nuk shihte karrigen e Kryetarit te Bashkise.

Per me teper je teper i vonuar ne luften kunder krimit.

Ne Shkoder, qytetaret prej disa muajsh, tregojne per dyshimet e thella te se kaluares te komprometuar te Valdrinit. Por ti per muaj nuk fole.

Ashtu sic nuk fole per vite per Mark Frrokun e companine e tij.

Ti Lul nuk mbulon dot shpartallimin qe i bere PD me vendimet tuaja personale anti demokratike , qe i more vetem per te mbrojtur karrigen tende.

Po te mos ishte Lulzim Basha , sot Shkodra e shume bashki te tjera nuk do binin ne duart e PS.

Po te mos ishte LB , Edi Rama nuk do te ishte sot Kryeminister , por do ishte rrezuar 100 here dhe vendi do kishte nje tjeter qeverisje;

Po te mos ishte LB, Edi Rama nuk do kontrollonte te gjithe pushtetin vendor; lista e deputeteve nuk do ishte ajo lista qesharake e 2017. Nuk do kishim pare te zevendesohen beteja politike me lufte vezesh pulash dhe sot nuk do shikonim te uleshin ne karrigen e Kuvendit figura komike dhe te padenja per ate qe duhej te ishte altari i demokracise.

Po te mos ishte Lulzimi, Deputetet e PD mund te ishin dinjitoz, do ishin ne parlament duke perfaqesuar votuesit e tyre e duke mbrojtur interesin publik te shqiptareve, duke bere beteja politike per nje ekonomi me te mire dhe nje jete me te sigurte.

Po te mos ishte pazari si forme komunikimi mes krereve te opozites dhe qeverise, sot skena politike shqiptare nuk do ishte e deformuar sic eshte tani, sot shqiptaret nuk do jetonin ne deshperim per shkak te vrasjes se perspektives dhe mbytjes se shpreses qe nje opozite normale sjell per vendin e saj.

Pas 3 dekadash ngjitjesh e uljesh, perpjekjesh e sakrificash , demokracia brenda forcave politike eshte ne agoni.

Dhe kjo sepse kreret e partive kane vrare voten brenda vehtes.

Ne 6 vitet qe drejton opoziten LB jo vetem ka habit me humbjet e tij te pandalshme e katastrofike , por ai ka vrare voten brenda saj, ka vjedhur votat ne shtepine e tij ( dhe kjo me video , me ze e figure).

Eshte i vetmi kryetar partie qe pas numrimit te votave per forumet e partise i dalin me shume vota se votues.( me

dokumenta)

Ai do mbahet mend si njeriu qe nuk mblodhi per 4 vite rresht asnje forum te saj per asnje vendimarrje.

Do mbahet mend per emerimet me pas ne forume te disa personave qe nuk thojne asgje per askend.

Do filloje te mbledh forumet vetem pas fsheses e spastrimeve te medha ne parti, pas gjuetise se shtrigave ndaj demokrateve , pas percarjes e shkretimit qe i beri PD, per te noterizu vendimet e tij te Cmendura, si ajo e djegies se mandateve e dhe te mos hyrjea ne zgjedhje.

Megjithe pakenaqesine ne rritje ndaj qeverise , LB nuk i shkoi kush pas, sepse sic koha e ka vertetuar ai eshte i rreme.

Kauzat nga goja e tij jane fallso e te rreme. Jo sepse njerezit e Edi Rames nuk kane blere vota. Kane blere sa kane dashte sepse e dinin qe lb-se kjo nuk i interesonte sa kohe ishte ne qeveri dhe kishte bere pazarin per bashkeqeverisje me Ramen ne vazhdim.

Ishte kjo arsyeja, qe Lulzimi urdheroi anetaret e PD-se ne KQZ, qe te votonin 7;0 rezultatin e zgjedhjeve te 2017;urdheroi qe te mos behej asnje shenim kundershtues ne procesverbale dhe te mos ankimohej asnje qender votimi, duke legjitimuar mandatin e dyte te Rames.

Dhe per 2 vite rresht nuk pat asnje fjale per ceshtjen.

U kujtua vetem kur erdhi koha e fushates, kur me shpresen e presionit te djegies se mandateve kerkonte rezultatin ne tavoline.( njelloj si me Cadren)

Kur ai thoshte se vota e zgjedhjet i lira jane qellimi yne genjente.. Genjente sepse se pari ai nuk ka bere kurre zgjedhje te lira ne partine qe ai drejtoi.

Genjen sepse ka fallsifiku votat per vehten e tij si kryetar, dhe ka fallsifiku listen finale te emrave te KK dhe Kryesise.

Do mbahet mend per papergjegjesine e frikshme qe ka tregu sidomos ne opozite;

Ky te len pa fjale ne menyre konstante.

Djegia e mandateve nga LB ishte nje kembane e forte per ata qe kane minumumin e pergjegjesise mbi rrezikun qe sjell papergjegjesia e nje njeriu , qe nuk e vret ndergjegja per asgje.

Ne 1946 i pushkatuan deputet e opozites , por mandatet nuk i tradhetuan.

Mos futja ne zgjedhje ishte nje tjeter alarm i madh per rrezikun qe mbart me vehte njeriu qe merr vendime kaq te papergjegjshme .

Lulzim Basha te len pa fjale kur humbjet e 2015 i quante rritje dhe rimekembje; kur pas humbjes katastrofike te 2017 nuk lejoi as kohe per analize dhe me buze ne gaz shpalli vetengrirjen dhe vete-kurorezimin( pa gare).

Te habit kur i dhuron Rames edhe ata pak bashki qe i kane mbetur dhe thote se fituam me 85%.

Te habit me akuzat qe i drejton kundershtar