Horoskopi ditor: 14 gusht 2019

Dashi

Gjatë kësaj dite pritet të merrni diçka më shumë, duke pasur parasysh ndikimin e favorshëm të shumë planetëve në shenjën tuaj. Këshillohet që të shmangni shpenzimet e tepërta dhe të shmangni humbjen e kontrollit. Sa i takon ndjenjave do të ndryshoni mendim lehtësisht.

Demi

Ju pret një ditë disi nën ritmin e duhur! Jeni në kërkim të qetësisë ndaj bëni mirë që të qëndroni larg problemeve dhe komplikimeve. Bëni mirë që të tregoheni të kujdesshëm ndaj asaj që do të thoni.

Binjakët

Kjo është një periudhë nën ritmin e duhur, sa i takon sferës profesionale. Për shkak të pushimeve po përballeni me një periudhë stanjacioni, megjithatë bëni mirë që ti shtyni për më vonë zgjidhjet. Keni nevojë për të rikarikuar bateritë dhe për tu relaksuar më shumë. Në dashuri gjërat do të ecin shumë më mirë dhe ndjenjat janë mjaft të favorizuara.

Gaforrja

Në sferën profesionale do të përballeni me një sërë problemesh të cilat do ju krijojnë jo pak shqetësime. Në dashuri, familje dhe raportet miqësore, mund t’iu duhet të përballeni me disa probleme dhe ndryshime të ndjeshme.

Luani

Duhet të mundoheni që të shmangni situatat stresuese dhe të ngarkuara. Tregohuni të kujdesshëm në dashuri dhe bëni kujdes ndaj tensioneve me të cilat do të përballeni.

Virgjëresha

Kjo është një periudhë e mirë, por brenda vetes do të ndjeni një pakënaqësi. Ndoshta kjo do të vijë për shkak se do të mendoni për sforcimet që keni bërë, të cilat nuk janë vlerësuar siç duhet. Yjet favorizojnë pa masë dashurinë.

Peshorja

Ju pret një ditë mjaft interesante, gjatë së cilës duhet të shfrytëzoni në maksimum edhe një rikuperim në dashuri. Gjëja e vetme jo pozitive e kësaj të mërkure është ana financiare, ku këshillohet që të mos e teproni me shpenzimet.

Akrepi

Kjo ditë nuk do të jetë në ritmin e duhur, pasi do të ndiheni të rënë moraliosht. Mund të përjetoni momente dembelizmi, duke mos pasur fuqi të bëni atë që dëshironi. Në sferën sentimentale do të ketë tensione dhe nervozizëm, ndaj bëni mirë që të shmangni situatat stresuese.

Shigjetari

Do të jeni disi frenetik dhe me një dëshirë ë madhe për të vepruar. Bëni mirë që të mos e teproni, sidomos në dashuri, ku nëse ndiheni të mërzitur bëni mirë që të shfryheni tjetër kund, pasi rrezikoni që të gaboni rëndë.

Bricjapi

Këshillohet që gjatë kësaj dite të mos e teproni me shpenzimet! Edhe pse gjatë pushimeve është normale që të shpenzoni më shumë, mundohuni që të mbani nën kontroll llogaritë. Në dashuri duhet të jepni më shumë, të jeni më të pranishëm, më të dashur dhe më pasionantë.

Ujori

Gjatë kësaj të mërkure do të jeni disi nervoz, ndoshta për shkak të diçkaje që ka mbetur pezull apo prej problemeve të cilat nuk kanë marrë ende zgjidhje, shkruan noa.al. Mundohuni që të jeni të kujdesshëm dhe të mos acaroheni. Lidhur me shpenzimet duhet të tregoheni të matur.

Peshqit

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive, qoftë nëse jeni në punë, apo edhe me pushime. Nëse ka çështje të mbetura pezull në sferën profesionale, ky nuk është momenti i duhur për të diskutuar, ndaj shtyjeni për më vonë. Me gjasë do të ketë disa ndryshime të rëndësishme.

