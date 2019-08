E FUNDIT/ Rikthehen protestat, PD e nis në Shkodër

Partia Demokratike, ashtu sikurse edhe ka deklaruar do të vijojë aksionin e saj politik me protesta në të gjithë vendin. Ndonëse pati deklaruar se do të nisin në shtator, duket se zhvillimet e papritura kanë ndryshuar edhe axhendën e opozitës.

Pasditen e sotme do të ketë një protestë në rajon më të madh verior të vendit, kundër uzurpimit sipas organizatorëve të protestës të Shkodrës nga trafikantët e drogës

E gjitha kjo i referohet asaj që ka ndodhur me kryebashkiakun Valdrin Pjetri, që rezulton me një dënim në Itali, dokument i publikuar nga Partia Demokratike.

Nuk dihet ende nëse do të ketë përfaqësues të lartë nga selia qëndrore në Shkodër.