U qëllua në mes të Rrëshenit, tri pistat e hetimit për vrasjen e Armando Gjinit

Hetuesit kanë përcaktuar tre pistat e para për atentatin ndaj Armando Gjinit të hënën në qendër të qytetit të Rrëshenit. Burime për ABC News treguan se familja e Gjinit është e përfshirë në një gjakmarrje në të kaluarën.

Kjo është dhe pista e parë për policinë, por nuk përjashtohet ajo e borxheve si dhe e kaluara e tij në Belgjikë. Policia ka shoqëruar disa persona të cilët pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Armando Gjini i njohur si një nga pjesëtarët e grupit të Met Kananit, u ekzekutua në qendër të qytetit të Rreshenit.

Ai po lëvizte me makinë bashkë me dy fëmijët dhe bashkëshorten e tij, kur dy persona kanë qëlluar me armë zjarri duke e lënë të vdekur. 48-vjeçari kishte dy identitete, Armando Gjini dhe Tonin Gjini.

Një orë me pas në fshatin Gziq të Mirditës u gjet një makine fuoristradë e djegur, që dyshohet të jetë përdorur nga autorët e krimit. Tre muaj më parë viktimës i kishin vendosur tritol në makinë, e cila shpërtheu pasi ai ishte larguar për të dërguar fëmijët në shkollë.

Armando Gjini u arrestua më 12 Maj 2018 si pjesë e grupit të baronit të drogës, Met Kanani. Në kuadër të operacionit ‘Precizioni’, Gjini u arrestua së bashku me 37 persona të tjerë dhe u sekuestruan 8 ton drogë. Por 4 ditë pas arrestimit, Gjini u lirua nga burgu.