OSHEE jep njoftimin e rëndësishëm: Ja cilat zona do kenë ndërprerje energjie
Ndërprerje e energjisë elektrike pritet të ketë edhe ditën e nesërme në disa zona të Tiranës për shkak të investimeve në rrjet. Njoftimin e bën me dije OSHEE, sipas së cilës do të investohet në rreth 400 kabina për të zëvendësuar rrjetin e amortizuar me të ri.
Njoftimi i plotë i OSHEE:
Tirana/ Investimet e OSHEE, oraret dhe zonat e stakimit më 14 gusht
#OSHEE Rajoni Tiranë vijon punën intensive për zëvendësimin e rrjetit të vjetër me të ri, duke investuar në mbi 400 kabina.
Për datën 14 gusht, është planifikuar të punohet në 9 kabina, në oraret dhe zonat pa energji elektrike si më poshtë:
09:00-15:30/rruga “Besim Daja” pjesërisht, pranë Medresesë
09:00-15:00/rruga “Mine Peza” pjesërisht
14:00-15:00/pjesërisht midis rrugëve “Mine Peza” dhe “Sulejman Pasha”
09:00-15:00/pjesërisht zonat rreth rrugëve “Bako Dervishaj”, “Rruga e Elbasanit”, “Mustafa Lleshi”, “Sandër Prosi” dhe “Mihal Ciko”
12:00-13:30/rruga “Sotir Peci”, pranë Bllokut të Ambasadave
12.00-14:00/rruga “Kongresi Lushnjës” pjesërisht
14.00-16.00/pjesërisht rrugët “Kongresi Lushnjes” dhe “Ylbere Bylykbashi”
10.00-12.00/ pjesërisht rrugët “Prokop Mima” dhe “Ndrek Luca”