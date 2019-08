Ish-deputeti demokrat: Nuk na përket ne, ja cilin interes përmbush

Banorët e Astirit janë mbledhur si çdo mbrëmje duke bllokuar edhe qarkullimin e makinave në zonën pranë banesave të tyre, nga ku kukndërshtojnë prej 10 muajash projektin e vijimit të ndërtimit të “Unazës së Re” që sipas tyre është një aferë e pastër korruptive.

Si çdo mbrëmje protestëes i është bashkuar edhe ish-deputeti demokrat, Klevis Balliu i cili ka bërë edhe një deklaratë lidhur me ndërtimin e memorialit në nderim të trupave të rënë në grushtin e shtetit që u organizua në Turqi tre vite më parë dhe që është vendosur në Parkun e Liqenit, në Tiranë.

“Sot është zhdukur, sot ka ikur në drejtim të paditur pasi sot iu përplas në fytyrë ajo që nuk i përket popullit shqiptar. Ai monument nuk i përket askujt tjetër dhe interesat e qytetarëve shqiptarë dhe atë që përfaqëson Shqipëria në rajon përveçse me interesin e Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Kush i ka paguar paratë për atë monument. Ka monumente sa të duash për të bërë në Shqipëri, sepse është vend i mbushur me heronjë që kanë dhënë jetën për liri dhe demokraci. Dhe sot është i njëjti popull që po ngre heronjë të cilët janë ngritur kundër një qeverie të lidhur me krimin dhe korrupsionin”, tha Balliu.