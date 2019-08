Aksidenti pranë QSUT, policia tregon ngjarjen: U plagosën dy persona

Policia e Tiranes ka dhene informacion ne lidhje me aksidentin prane QSUT.

Burimet thane se rreth orës 22:45 në rrugën e “Dibrës” mjeti me drejtues I. U është përplasur me motoçikletën me drejtues A. M

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar jashtë rrezikut për jetën drejtuesi i motoçikletës dhe pasagjerja e motoçikletës S. M të cilët u dërguan në spital për ndihmë mjeksore.

Drejtuesi i automjetit do shoqërohet në komisariat për veprime të metejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për përcaktimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.