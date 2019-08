Pas Shqipërisë, tërmetet e forta kanë shkundur edhe dy komuna të Kosovës.

Sipas të dhënave të faqes të specializuar për tërmete All Quakes – EMSC, bëhet e ditur se Prizreni është goditur me tërmet 4.2 ballë të shkallës Rihterit, ndërsa Dragashi me 3.9 ballë.

Ndërkohë tërmeti në Shqipëri ishte 4.4 ballë të shkallës Rihterit me epiqendër në veri të vendit.