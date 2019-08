Memoriali turk, Gjon Juncaj: Vendosni edhe dy pllakate për shqiptarët që dhanë gjakun

Këshilltari Ligjor për antikorrupsionin në Ambasadën amerikane në Tiranë Gjon Juncaj ka reaguar në lidhje me memorialin e shtetasve turq pranë Liqenit Artificial në Tiranë.

Ai thotë se bashkia e Tiranës dhe autoritetet e tjera duhet të vendosin edhe memorile në nderim të shqiptarëve që kanë rënë jashtë vendit për çështjen kombëtare.

Mesazhi i Juncajt në rrjetet sociale:

“Të dashur politikanë të Tiranës, unë kam edhe dy përmendore për të shtuar në park ku përfshihen njerëz të vrarë jashtë Shqipërisë.

1. Në vitet 1998-1999, mijëra burra, gra dhe fëmijë shqiptarë u vranë në tërë Kosovën. Emrat e tyre nuk janë renditur në parkun publik në Tiranë. Jam i sigurt që mijëra vizitorë kosovarë në Shqipëri çdo vit do ta vlerësonin këtë shenjë respekti.

2. Në vitin 1919, 74 burra shqiptarë u morën nga shtëpitë e tyre malore në Hot dhe u ekzekutuan së bashku nga ushtria e Mbretërisë së Serbisë dhe Malit të Zi. Ata u hodhën së bashku në një varr masiv, ku mbeten edhe sot e kësaj dite, 100 vjet më vonë.

Një nga ata burra është gjyshi im i madh. Unë dhe anëtarët e tjerë të familjes shqiptare dëshirojnë të shohin emrat e tyre edhe në park. Ne do t’i donim këto përmendore në parkun e Tiranës sepse ne nuk besojmë se ato i përkasin një parku në Stamboll.

(Turqit do të pajtoheshin me ne për këtë) Ne nuk kemi lekë, euro, lira turke, apo ndikim politik për të paguar. Vetëm derdhja e gjakut shqiptar. Shpresojmë që kjo është një monedhë që do të pranoni gjithashtu” shkruan ai.