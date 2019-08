Deputeti i kujton premtimin Ramës: Doni më për Belulin?

Deputeti Lefter Maliqi ka sjell në kujtesë një premtim elektoral të kryeministrit, Edi Rama që sipas tij, me të cilin ka gënjyer beratasit dhe kuçovarët për ndërtimin e një ishulli në lumin e Osumit, por që sipas tij ka rezultuar në një mashtrim.

Pasi radhit një mori skandalesh dhe ngjarjesh që kanë tronditur opinionin publik përgjatë 6 viteve të qeverisjes së vendit nga Rama, Maliqi ka edhe një pyetje me të cilën kërkon të dijë se ku po shkon vendi nën këtë mënyrë qeverisjeje.

Reagimi i plotë:

Doni më per Belulin? Ne qarkun Berat por qe eshte perhapur ne mbare vendin perdoret kjo shprehje. Rama i tepsisë dhe i babëzisë me oligarket e krimin,genjeu e mashtroi banoret e qarkut Berat ne 2016-2018 se do ndertonte ne Berat ishullin perrallor te Osumit duke shpikur konkurse projekte perëndimore sa mori votat dhe jo vetem genjeu e mashtroj por i ka lene ne harrese,po keshtu lumturoj qytetaret e Kucoves ne 2018 per nisjen e punimeve brenda 2018 ne bazen Ajrore te Kucoves per investim mbi 50 milion euro nga Nato,ku do hapeshin vende pune dhe do te zhvillohej ekonomia dhe investimi akoma ska filluar.Qytetaret e Beratit shihnin ëndrra me ishull ,varka ,lundrime,plazhe e punesime turistike,kurse banoret e Kucoves gezoheshin se do punesoheshin dhe do zhvillohej zona.