Moderatorja e njohur rrëfen depresionin që kaloi pas lindjes: Ishte e cuditshme, më vinte për të qarë

Dy moderatorët e njohur, Bieta Sulo dhe Alban Dudushi dy vite më parë u bënë prindër të vogëlushit Kroi Art.

Vetëm dy vite pas lindjes së Kroit, Bieta ka treguar se atë periudhë kaloi depresion postpartum.

Në një intervistë për “Revista Class”, moderatorja tregoi se asokohe qante shpesh dhe habitej me veten. Bieta zbuloi gjithashtu edhe si e kaloi këtë periudhë të vështirë duke i dhënë kështu një këshillë nënave të reja.

“Ehhhh… ishte një ndjesi e çuditshme, sepse të vinte për të qarë dhe ti nuk e kuptoje pse-në. Njerëzit më uronin për djalin, për shembull, unë qaja dhe habitesha edhe me veten. Sigurisht që e kuptova shumë shpejt se për çfarë bëhej fjalë, depresioni pas lindjes. E kalova shumë shpejt dhe besoj që më ka ndihmuar edhe fakti që prej ditës së dytë kemi dalë nga shtëpia, e morëm Kroin dolëm për një kapuçino, bëmë shëtitje me karrocë dhe, nga ana tjetër, edhe Albani ka qenë shumë pranë meje. Mendoj se të dalësh nga shtëpia është zgjidhja, të takohesh me shoqërinë, ashtu me fëmijën me vete, sepse kupton që jeta qenka njësoj, madje më e plotësuar, se ke edhe një shok të vogël me vete (siç është rasti im me djalë)”, tregoi Bieta.