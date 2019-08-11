KUKES/ E ndiqte me armë, fëmija u fsheh në varreza për t’i shpëtuar të atit
Një 47 vjeçar nga Kukësi ka rrezik të dënohet të paktën dy vjet burgim se akuzohet për keqtrajtimit të të dy djemve të tij të mitur cilët përshkruajnë se si I ati vendoste armët mbi tavolinë dhe si i rrihte në rast se ata u kthenin fjalën . Njëherë njëri prej tyre për t’i shpëtuar dhunës dhe kërcënimit me armë që i ati i kishte bërë, ja kishte mbathur dhe ishte fshehur në varreza.
Çështja është hetuar dhe gjykuar në sekret për shkak të moshës së vogël të fëmijës që ka denoncuar babain, ndërsa gjatë gjykimit atij i është bashkuar edhe vëllai tjetër që ka përforcuar skenat e tmerrshme në familje. Pikërisht nga dhuna ishte larguar nga shtëpia edhe e ëma e cila është strehuar tek babai i saj duke lënë vetëm dy fëmijët, njërin ndër ta edhe djalin , i cili në nëntor mbush 15 vjeç. Siç thonë burime të sigurta të gazetës “Si” babai i dhunshëm quhet B. D, lindur në Kukës dhe banues në rrugën Shefqet Ndroqi dhe po hetohet me masën e arrestit shtëpiak, i ka provuar prangat disa herë pas denoncimeve të bashkëshortes. Prokuroria thotë se B. D. është përdorues i rregullt i alkoolit.
Ngjarja
Episodi i fundit i dhunës për të cilin fëmija ka vendosur të tregojë që i ati kishte armë dhe që i rrihte ka ndodhur në shtator 2018. Një ditë më pas në 17 shtator burri është arrestuar në flagrancë, ndërkohë që i mituri tha “ të rrahurën ja bëj hallall, por të ndjekësh fëmijën tënd me armë…”
Në seancën e zhvilluar sipas rregullave të kodit të drejtësisë penale për të mitur , djali që është pyetur me psikolog dëshmon në një material të detajuar të cilin gazeta “Si” e zotëron . Thëniet e tij janë administruar në gjykatë gjatë seancës me dyer të mbyllura. I mituri quhet Daniel.
Danieli tregon…
“Babai na rreh dhe na shan , shpesh thotë se do na vrasë. Si të pinte dhe mos të pijë alkool ai njësoj është. Ai sillej shumë keq me mamin, e rrihte, edhe kur doli nga burgu njësoj. As unë nuk kisha marrëdhënie të mira me babin. Kur iku mami nga shtëpia punët në shtëpi i bëja unë, ndërsa ai më urdhëronte dhe më kërkonte ti bëja shërbim. Edhe pse unë i laja enët ai më bërtiste dhe më kërkonte llogari pse nuk i kisha larë mirë, nëse i ktheja fjalën vazhdonte më rrihte”
Fëmija ka treguar se rasti i fundit i dhunës ka ndodhur në orën 1:00 pas mesnate.
“Ai ishte me një shokun e tij duke pirë alkool, pasi çoi atë në shtëpi kur erdhi më kërkoi llogari pse nuk i drodha një cigare. Unë i thashë jo dhe ai aty filloi më gjuajë, ika me vrap dhe i frikësuar dhe herë pas here ktheja kokën se mos po më ndiqte. U fsheha tek varrezat e dëshmorëve dhe nuk kisha asgjë frikë veç babain tim. Pastaj e pashë që po kontrollonte, ika me vrap dhe u fsheha në spital dhe deri sa shkoi shtatë e mëngjesit qëndrova me rojen. Kisha frikë edhe për vëllain tjetër, kur shkova e takova më tha të kthehesha pasi babi e kishte fshehur armën. Mora një thes , shkova ku e kishte fshehur armën babi dhe e çova larg. Pastaj shkova në polici dhe denoncova. Nuk durohej më”
Fëmijët të pyetur kanë thënë se nuk bënin gabime dhe nuk e kuptonin se përse i ati i gjuante. Ja se çfarë tregon në gjykatë edhe fëmija tjetër me emrin Nardi:
“Babai e ndoqi atë natë vëllain, por nuk e kapi dot. Babai përveç armës mbante edhe thikë, e kam parë që ka patuar edhe pistoletë. Ne e dinim që babai ynë nuk po sillej aspak mirë, kam shkuar vetëm njëherë tek psikologia e shkollës kur babai rrahu shumë keq mamin. Ndodhi para dy vitesh, kisha nevojë të flisja por në fakt nuk i tregova asgjë psikologes”
Fëmijët kanë treguar se dhuna në shtëpi ndaj të ëmës kishte nisur pikërisht pesë vite më parë kur i ati kishte nisur përdorimin e alkoolit. Ndërsa ndaj tyre ai kishte filluar ti trajtonte keq pasi e ëma ishte larguar nga shtëpia
Fëmija tregon i përlotur :
“Për çdo gjë që ndodhte në shtëpi ai më drejtohej muaj, më gjuante me grusht, ai vetëm babë nuk ishte. Ju tregova policëve se në një nga bolierët ai kishte fshehur fishekë , nuk e kam pyetur asnjëherë babain se përse i mbante armët. Ai e merrte armën , e hapte mbi tavolinë e pastronte. Në shtëpinë tonë vinin njerëz të ndryshëm të cilët i sillte babai, disa prej tyre merreshin me budallalliqe me armë apo drogë, një herë ai solli drogë në shtëpi. Hashash kam parë vetëm njëherë dhe ishte si boçe, e mbështjellë në dy qese plastmasi të zeza. E hapa e pashë fshehtas, ai e mbajti dy javë në shtëpi dhe pastaj e hoqi, nuk e di ku e çoi. Të rrahmen ja bëj hallall, por të ndjekësh fëmijët tënd me armë në mes të natës.. nuk e di”
Fëmija ka treguar se atë nuk e lejonte i ati të takonte të ëmën , ndërsa ka në një rast kishte qenë në polici për ta kallëzuar të atin, pasi gjyshi (nga e ëma) e kishte parë me shenjë në sy.
“Më pyeti kush të ka bërë kështu, i thashë babai.. më tha shko bëj kallëzim, trego që të ka rrahë babi, dhe unë shkova, taksinë ma pagoi gjyshi”/ Gazeta Si