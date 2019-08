Katër benefitet që ofron plazhi për trupin

Pushimet në det, veç relaksit dhe argëtimit që na ofrojnë na shërbejnë edhe që të përmirësojmë disa problem që mund të kemi me lëkurën, apo formën tonë fizike. Më poshtë ju sjellim disa mënyra se si deti mund të ndikojë në përmirësimin e lëkurës suaj si dhe pamjes suaj në përgjithësi.

Deti përmirëson gjendjen e lëkurës suaj

Uji i kripur ka veti antiinflamatore dhe mund të vrasë bakteret e dëmshme që gjenden në lëkurë. Kjo falë prezencës së sodiumit, bakrit dhe squfurit. Kjo do të bëjë që personat të cilët vuajnë nga ekzema, psoriasis ose ndonjë problem tjetër lëkure të kenë një lëkurë më të shëndetshme pas pushimeve të tyre në det.

Era e detit bën që të humbni peshë

Aroma e detit bën që ne të jemi në kontakt edhe me jodin. Ky element ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit të bllokuar ose të ngadalësuar. Gjithsesi në mënyrë që ky përshpejtim i metabolizmit të jetë efikas për ju, nevojitet që ju të hiqni dorë nga pijet e gazuara, si dhe ushqimet me tepri sheqeri. Këshillohet që ju të konsumoni ushqime si peshku të pasura me acide yndyrore të ngopura.

Tonifikon dhe ndriçon

Deti ndër të tjera përmirëson dhe stimulon muskulaturën e gjithë trupit si dhe ndikon në oksigjenimin e qelizave, duke e bërë kështu lëkurën më të bukur dhe më të ndritshme. Për ta bërë këtë efekt më jetëgjatë duhet që edhe ta hidratojmë lëkurën me produkte natyrale dhe delikate gjatë, ose pas dushit. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë që të konsumojmë ujë, pasi hidratimi është çelësi sekret i një lëkure të bukur dhe të ndritshme.

Sportet e ujit

Pushimet në det mund të jenë shumë efikase edhe si pikënisje e aktivitetit fizik. Teksa jeni me pushime mund të filloni një rutinë të shëndetshme me shëtitje buzë detit. Ky lloj aktiviteti bën që të humbim peshë si dhe stimulon qarkullimin e gjakut tek këmbët tona si pasojë e kontaktit me rërën.